Tether uvádí, že zmrazila USDT za 4,2 mld. USD kvůli vazbám na kriminalitu – tlak na stablecoiny roste

Tether dne 27. února 2026 uvedla, že zmrazila přibližně 4,2 mld. USD ve stablecoinu USDT kvůli vazbám na nelegální činnost (většina v posledních třech letech). Zpráva připomíná, že emitenti stablecoinů se stále častěji stávají součástí vyšetřování a vymáhání práva, zatímco regulátoři dál řeší roli krypta ve finanční kriminalitě.
Co Tether oznámil – a co naznačují čísla
Podle Reuters zahrnuje celkových 4,2 mld. USD také 3,5 mld. USD zmrazených od roku 2023; Tether zároveň dokáže tokeny v peněženkách na dálku zmrazit, pokud o to požádají orgány činné v trestním řízení.
Společnost dříve zmiňovala i blokace peněženek spojovaných s obchodem s lidmi, terorismem/válečnou činností (Izrael a Ukrajina) a také se sankcionovanou ruskou burzou Garantex.
Případ „pig-butchering“ za 61 mil. USD, který posunul součet výš
Tether uvedl, že pomohl americkému ministerstvu spravedlnosti zmrazit téměř 61 mil. USD v USDT v souvislosti s podvody typu „pig-butchering“ (navázání vztahu a následné vylákání investic).
Úřad federálního žalobce pro Východní distrikt Severní Karolíny oznámil zabavení více než 61 mil. USD v Tetheru spojených s praním výnosů z těchto investičních podvodů.
Stablecoiny jako „digitální dolary“ a proč na tom záleží
Stablecoiny jsou klíčovou infrastrukturou kryptotrhů (zejména pro obchodování a převody). Reuters uvádí, že v oběhu je nyní přes 180 mld. USD v USDT, oproti zhruba 70 mld. USD před přibližně třemi lety.
Proč se zpřísňuje compliance prostředí
Data Chainalysis citovaná Reuters odhadují, že praní peněz v kryptu dosáhlo v roce 2025 nejméně 82 mld. USD (vs. 10 mld. USD v roce 2020) a významnou roli hrály čínsky mluvící pranířské sítě.
Současně FATF vyzývá státy k rychlejšímu a důslednějšímu zavádění standardů AML/CFT pro virtuální aktiva.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Jane Street: Legendární market maker u soudu
Ranní shrnutí: Skvělé výsledky společnosti Nvidia stahují trh dolů (27.02.2026)
Americký dolar posiluje, pod tlakem jsou EUR/USD, stříbro i Bitcoin 📉
Denní shrnutí: Technologie táhnou Wall Street vzhůru, zatímco Teherán usiluje o příměří
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.