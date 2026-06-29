Trump oznamuje zítřejší jednání s Íránem v Dauhá 🚢

Provoz obchodních lodí přes Hormuzský průliv výrazně zpomalil během víkendu. V neděli bylo zaznamenáno pouhých 22 průjezdů — nejnižší číslo od doby, kdy bylo na začátku tohoto měsíce uzavřeno předběžné dohody mezi USA a Íránem. Bezprostřední příčinou jsou dva nedávné útoky na plavidla, které vyvolaly paniku mezi posádkami, majiteli lodí a námořními pojišťovnami.
Zpomalení nastává v atmosféře prudké vojenské eskalace a napjaté diplomacie. V pátek Pentagon oznámil údery na řadu cílů v Íránu, označil je za odpověď na soustavné obtěžování obchodních lodních tras ze strany Teheránu. Íránské ozbrojené síly odpověděly o několik hodin později, zasáhly přímo Bahrajn a Kuvajt v časných ranních hodinách v neděli.
Diplomacie — opatrný návrat k jednacímu stolu
Navzdory eskalační spirále prezident Donald Trump v pondělí odpoledne na platformě Truth Social oznámil, že Írán „požádal o schůzku" a že rozhovory na vysoké úrovni se uskuteční v úterý v Dauhá. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt potvrdila, že se setkání zúčastní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Zároveň uvedla, že na okraj jednání budou paralelně probíhat technické rozhovory.
„Írán by měl podepsat dobrou dohodu se Spojenými státy," prohlásila Leavitt a dodala, že Trump „si vyhrazuje právo použít vojenskou sílu v případě potřeby", přičemž zároveň zdůraznila, že prezident „chce, aby mírový proces pokračoval".
Reakce Teheránu byla — jako obvykle — nejednoznačná. Vysoce postavený íránský úředník ještě před Trumpovým oznámením popřel, že by technické rozhovory byly na tento týden plánovány. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi varoval v neděli, že jakékoli vnější zasahování do otázky správy Hormuzského průlivu „povede jen ke komplikovanějším situacím a průtahům při jeho znovuotevření". O několik hodin později se obě strany údajně dohodly na vzájemném zastavení úderů — křehké příměří, které trhy sledují se zatajeným dechem.
Graf ropy: Návrat na předválečné úrovně
Ropa Brent (OIL) prudce klesla z maxim dosažených v době vrcholné eskalace konfliktu — cena se nyní pohybuje okolo 72,98–73,06 USD, čímž prakticky zcela smazala geopolitickou rizikovou prémii nakumulovanou od začátku konfliktu v roce 2026. Nejdůležitější poznatky z grafu:
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EMA 50 (~89 USD), EMA 100 (~88,60 USD) a EMA 200 (~82,91 USD) — všechny tři klouzavé průměry jsou výrazně nad aktuální cenou, což potvrzuje dominantní sestupný trend
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Cena se přesvědčivě propadla pod všechny tři klíčové klouzavé průměry; EMA 200 nyní funguje jako odpor, nikoli jako podpora
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Bollingerova pásma (zelená) ukazují, že cena se otírá o dolní pásmo (~67,54 USD), což naznačuje krátkodobé přeprodání trhu
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RSI (14) klesl na 28,8 — hluboko do pásma přeprodání — a signalizuje, že výprodej se může blížit vyčerpání, nicméně žádné potvrzení obratu trendu se dosud neobjevilo
Trh v zásadě oceňuje scénář deeskalace: pokud jednání v Dauhá skončí úspěchem a průliv bude plně otevřen, geopolitická prémie se vytratí. Pokud vyjednávání ztroskotají, obchodníci budou muset okamžitě vrátit prémii za výpadek dodávek zpět do cenové křivky.
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