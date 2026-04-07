Trump přilil olej do ohně 🔥Napětí kolem Íránu a Hormuzu dál roste ⚠️

- Trumpův komentář naznačuje, že ve hře není jen Hormuz, ale i změna režimu v Íránu.
- Ostrá rétorika zvyšuje geopolitické napětí i nervozitu na trzích.
- Klíčovým bodem zůstává bezpečnost dodávek ropy a plynu přes Hormuzský průliv.
- Pro světovou ekonomiku je největším rizikem další eskalace konfliktu.
Donald Trump dnes ve svém novém komentáři výrazně přitvrdil a naznačil, že současná noc může být pro Írán i celý region zlomová. Ve svém příspěvku mluví o tom, že může „zemřít celá civilizace“, zároveň ale dodává, že po úplné změně režimu by se mohla otevřít cesta k novému vývoji. Jeho slova tak působí jako velmi tvrdý vzkaz nejen směrem k Teheránu, ale i k finančním trhům, které citlivě sledují každý posun kolem Hormuzského průlivu.
Zdroj TruthSocial.com
Trumpův výrok už nepůsobí jen jako další ostrá poznámka na sociální síti. V kontextu současné krize naznačuje, že ve hře není pouze otevření Hormuzského průlivu, ale mnohem širší tlak na samotné íránské vedení. To je zásadní posun, protože jakmile se konflikt začne posouvat od otázky bezpečnosti námořní dopravy ke snaze o změnu režimu, výrazně roste riziko další eskalace.
Z Trumpova komentáře je patrné, že chce vystupovat jako lídr ochotný jít až na hranu. Na jedné straně maluje katastrofický scénář, na druhé straně připouští, že po pádu současného režimu může přijít pozitivní obrat. Tato kombinace ale zároveň zvyšuje nejistotu, protože naznačuje, že diplomatické řešení nemusí být hlavní prioritou.
Právě to je pro trhy i světovou ekonomiku největší problém. Pokud by šlo jen o krátkodobou dohodu kolem Hormuzu, investoři by hledali rychlé uklidnění situace. Pokud se ale začne otevřeně mluvit o přetvoření poměrů v Íránu, může se konflikt protáhnout a udržet ceny ropy na zvýšených úrovních delší dobu.
Trumpův příspěvek je tak potřeba vnímat jako silný psychologický i geopolitický signál. Nejde jen o emotivní status, ale o výrok, který může ovlivnit očekávání trhů, reakci Íránu i další vývoj napětí v regionu. Dokud zůstane kolem Hormuzu hrozba širší konfrontace, zůstane vysoká i nervozita investorů.
Graf OIL.WTI (M30)
Cena ropy WTI se nyní drží v silném růstovém trendu a aktuálně se obchoduje kolem 115,31 USD. Trh se po krátké korekci rychle vrátil zpět k lokálním maximům, což potvrzuje, že kupci mají nadále navrch. Cena zůstává nad oběma klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na 113,38 USD i nad SMA 100 na 112,17 USD, což podporuje pokračování růstového nastavení. Krátkodobě je vidět, že ropa po předchozím výběru zisků našla podporu právě v blízkosti klouzavých průměrů a odtud znovu zamířila vzhůru. Aktuálně se tak trh vrací do zóny předchozích vrcholů, kde se bude rozhodovat, zda dojde k dalšímu průrazu, nebo naopak k dočasnému zastavení růstu. Pokud by se ceně podařilo udržet nad 115 USD, býčí momentum by mohlo pokračovat i do dalších seancí. CCI na 35,0 ukazuje spíše neutrální až mírně pozitivní nastavení, takže trh zatím nevypadá překoupeně. Momentum 100,36 se drží těsně nad neutrální hranicí, což značí, že růstová energie sice není extrémně silná, ale stále zůstává na straně kupců. Celkově tak ropa působí stabilně a technický obrázek zůstává býčí, dokud se cena drží nad oblastí kolem 113 až 112 USD.
Zdroj: xStation5
