Trump stojí před těžkým rozhodnutím: Přijmout íránskou nabídku, nebo riskovat další růst ropy? 🛢️

- Hormuzský průliv zůstává hlavním zdrojem nervozity na energetických trzích.
- Ropa Brent se pohybuje poblíž 110 USD za barel kvůli obavám z omezených dodávek.
- Írán nabízí částečné řešení, ale otázka jaderného programu zůstává zásadní překážkou.
- Pro investory je nyní klíčové sledovat vývoj diplomacie, protože dohoda může cenu ropy rychle srazit, zatímco neúspěch jednání může prodloužit energetický šok.
Americký prezident Donald Trump svolal svůj bezpečnostní tým, aby projednal nejnovější íránský návrh na ukončení války, která již trvá třetí měsíc a výrazně zasáhla Blízký východ i globální energetické trhy. Podle Bílého domu se má Trump k návrhu vyjádřit velmi brzy, přičemž Washington dál trvá na tom, že Írán nesmí získat jadernou zbraň. Írán dlouhodobě odmítá, že by o její vývoj usiloval.
Jádrem současného vyjednávání je Hormuzský průliv, strategická námořní tepna, přes kterou před vypuknutím konfliktu proudila významná část světové ropy a zkapalněného zemního plynu. Írán podle dostupných informací naznačil ochotu přistoupit na přechodnou dohodu, která by umožnila znovu otevřít průliv výměnou za ukončení americké blokády íránských přístavů. Složitější jednání o jaderném programu by se podle tohoto scénáře odložila na později.
Pro Spojené státy je však tento návrh problematický. Írán chce podle dostupných zpráv zachovat určitou míru kontroly nad lodní dopravou v průlivu, což je pro Washington obtížně přijatelné. Americká administrativa navíc zpochybňuje, zda osoba, která návrh předložila, měla skutečně dostatečnou autoritu jednat jménem íránského vedení. To posiluje obavy, že v Teheránu nemusí panovat jednotný názor na další postup.
Trhy na nejistotu reagují růstem cen energií. Ropa Brent se pohybuje poblíž hranice 105 USD za barel a zůstává pod tlakem kvůli omezeným dodávkám přes Hormuzský průliv. Investoři se obávají, že bez rychlé dohody může uzavření nebo omezení průlivu dál zvyšovat ceny paliv, dopravy i průmyslových vstupů.
Dopady krize jsou už nyní citelné zejména v Asii a Africe, kde pokračující výpadky v dodávkách paliv vyvolávají tlak na spotřebitele i vlády. Zdražování ropy zároveň zvyšuje riziko pomalejšího globálního růstu, protože vyšší ceny energií se rychle promítají do inflace, firemních nákladů i spotřebitelské poptávky.
Diplomatický tlak na Washington i Teherán proto sílí. Zahraniční lídři dávají najevo rostoucí frustraci z toho, že se jednání neposouvají rychleji. Německý kancléř Friedrich Merz kritizoval nejasnou americkou strategii a upozornil, že Spojené státy zatím nenabízejí přesvědčivý plán, jak z krize vystoupit.
Situaci komplikuje také širší regionální napětí. Příměří mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu zůstává křehké a obě strany se navzájem obviňují z porušování dohody. Izraelská armáda zároveň oznámila údery na infrastrukturu Hizballáhu v údolí Bikáa a na jihu Libanonu. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí mezitím jednal v Rusku s prezidentem Vladimirem Putinem, což ukazuje, že Teherán se snaží posílit svou diplomatickou pozici i mimo region.
Z investičního pohledu zůstává klíčové sledovat, zda se podaří obnovit provoz v Hormuzském průlivu. Pokud by došlo k dohodě, ropa by mohla část rizikové prémie rychle odevzdat. Naopak selhání jednání by mohlo udržet Brent nad hranicí 100 USD za barel a zvýšit tlak na akcie leteckých společností, dopravy, chemického průmyslu i firem citlivých na náklady energií. Na druhé straně by z prodloužené krize mohly těžit energetické společnosti, producenti ropy a vybrané firmy v oblasti LNG.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.