Trump tvrdí, že se jedná. Boje s Íránem ale pokračují ⚠️

- Konflikt mezi Íránem a americko-izraelskou aliancí dál pokračuje navzdory řečem o možné dohodě.
- Terčem útoků se stává i energetická infrastruktura, což zvyšuje tlak na ropné trhy.
- Cena ropy Brent od začátku konfliktu vzrostla o více než 40 %.
- Pro investory zůstává klíčovým tématem riziko další eskalace a nejistota kolem případných jednání.
Boje mezi Íránem a americko-izraelskou aliancí pokračují i ve chvíli, kdy Donald Trump tvrdí, že probíhají jednání o ukončení konfliktu. Írán během noci podnikl další raketové a dronové útoky na izraelská města Eilat, Dimona a Tel Aviv a zároveň mířil i na americké základny na Blízkém východě. Poplach byl hlášen také v dalších státech Perského zálivu.
Současně pokračovaly i útoky na íránském území. Podle íránských médií byly zasaženy objekty spojené s plynárenskou infrastrukturou v Isfahánu a také plynovod zásobující elektrárnu v Chorramšahru. Konflikt tak dál tvrdě dopadá na energetický sektor, který se stává jedním z hlavních cílů obou stran.
Trump přitom uvedl, že USA vedou s Teheránem zákulisní rozhovory a že Írán chce uzavřít dohodu. Tato tvrzení však íránští představitelé zpochybnili nebo přímo odmítli. Vzniká tak zmatek kolem toho, zda skutečně nějaké rozhovory probíhají, kdo se jich účastní a zda vůbec existuje realistický základ pro příměří.
Napětí se okamžitě promítá i na trzích. Cena ropy Brent vzrostla téměř o 3 % a od začátku konfliktu si připsala už více než 40 %. Investoři reagují především na obavy z dalšího narušení dodávek energií a z rozšíření bojů do širšího regionu. Kritická je hlavně situace v Hormuzském průlivu, přes který běžně proudí významná část světové ropy a LNG, zatímco nyní je doprava výrazně omezená.
Roste také tlak ze strany regionálních hráčů. Saúdská Arábie, Omán nebo Turecko se podle dostupných informací snaží přes neveřejné kontakty konflikt utlumit a podpořit vyjednávání o příměří. Zároveň ale zaznívají i tvrdá varování. Írán pohrozil další eskalací, pokud budou pokračovat útoky na jeho pobřeží či kritickou infrastrukturu, zatímco USA posílají do oblasti další vojenské síly.
Z investičního pohledu je podstatné, že trh nyní sleduje nejen vojenský vývoj, ale i možné obrysy budoucí dohody. Trump naznačil, že součástí případného ujednání by mohl být i tvrdý režim kontroly íránského jaderného programu a širší bezpečnostní uspořádání v regionu. Zatím však převažuje spíše nejistota než reálný posun k diplomatickému řešení.
Graf OIL (H4)
Cena ropy se aktuálně obchoduje kolem 97,51 USD. Trh se nyní pohybuje v blízkosti důležité Fibonacciho úrovně 38,2 % na hodnotě 95,59 USD, nad kterou se zatím drží. To naznačuje, že kupci se stále snaží udržet část předchozího růstového impulsu, i když krátkodobý sentiment viditelně oslabil. Z technického pohledu je situace smíšená. Cena se nachází pod EMA 50 na úrovni 100,47 USD, což je krátkodobě spíše negativní signál, zároveň ale zůstává nad SMA 100 na hodnotě 94,88 USD, která zatím funguje jako důležitá střednědobá podpora. Trh se tak nachází mezi dvěma klíčovými klouzavými průměry, což často značí vyčkávání na další silnější impuls.
Další zajímavý signál přináší CCI, který klesl na přibližně -101, tedy do pásma přeprodanosti. To může ukazovat na vyčerpaný prodejní tlak a zvyšuje šanci na krátkodobé technické odražení. Naopak Momentum se drží poblíž 91,40, tedy pod neutrální hranicí 100, což potvrzuje, že aktuální dynamika trhu je stále slabší a kupci zatím nepřevzali plnou kontrolu.
Pokud ropa udrží oblast mezi 95,59 USD a 94,88 USD, může se pokusit o návrat směrem k 100,13 USD, což odpovídá 50% retracementu a zároveň důležité rezistenční zóně. Její překonání by mohlo otevřít prostor pro další růst k 104,66 USD a případně výše. Naopak průraz pod SMA 100 by zvýšil riziko hlubšího poklesu směrem k 89,99 USD, kde leží další významná technická podpora.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.