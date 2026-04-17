Trump znovu tvrdí: Válka by mohla brzy skončit ⏳

- Trump tvrdí, že dohoda s Íránem může být velmi blízko
- Další jednání mezi USA a Íránem by se mohla uskutečnit už o víkendu
- Mezi Libanonem a Izraelem začalo platit desetidenní příměří
Donald Trump uvedl, že ukončení války s Íránem může být velmi blízko. Zároveň připustil, že další jednání mezi Spojenými státy a Íránem by se mohla uskutečnit už o víkendu. Na naděje o diplomatický posun mezitím reagoval pokles cen ropy a zlepšení celkové nálady na trzích.
Trump před novináři prohlásil, že Spojené státy jsou podle něj velmi blízko dohodě s Íránem. Ve hře je i prodloužení dvoutýdenního příměří, i když podle něj možná nebude potřeba, protože Teherán má o dohodu zájem. Později v Las Vegas zašel ještě dál, když řekl, že válka by mohla poměrně brzy skončit.
Podle zdroje zapojeného do zprostředkování mezi USA a Íránem se v zákulisní diplomacii podařilo dosáhnout určitého pokroku. Připravované jednání by podle něj mohlo vést k podpisu memoranda o porozumění, na které by během 60 dnů navázala širší dohoda. Klíčovou roli v tomto procesu má podle diplomatických informací sehrávat Pákistán, jehož armádní šéf měl v Teheránu jednat o nejspornějších bodech.
Naděje na možné urovnání konfliktu se promítly také do vývoje na trzích. Investoři tak začali více zaceňovat možnost diplomatického řešení, i když Hormuzský průliv, klíčová tepna pro světové dodávky ropy a plynu, zůstává nadále prakticky uzavřený.
Do celé situace vstoupilo i desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které začalo platit ve čtvrtek. Trump uvedl, že mluvil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem i libanonským prezidentem Josephem Aounem a chtěl by je v příštích týdnech pozvat do Bílého domu k dalším rozhovorům. Zároveň vyzval proíránské hnutí Hizballáh, aby příměří respektovalo a zdrželo se dalších útoků.
Libanonská armáda už v pátek ráno oznámila, že Izrael příměří porušil přerušovaným ostřelováním několika vesnic na jihu země. Izraelská armáda se k tomu bezprostředně nevyjádřila, dříve však uvedla, že její jednotky v oblasti zůstávají kvůli pokračující aktivitě Hizballáhu. Také samotný Hizballáh ještě krátce před začátkem příměří oznámil poslední útok proti Izraeli.
Jedním z hlavních problémů zůstává íránský jaderný program. Právě ten byl podle zdrojů jedním z nejspornějších bodů při víkendových rozhovorech v Islámábádu. Spojené státy měly navrhnout dvacetileté přerušení veškeré íránské jaderné činnosti, zatímco Teherán údajně připustil kratší, tří až pětiletou pauzu.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Je další strategický obchodní uzel v ohrožení? 🚢
Americká blokáda Íránu: uklidnění na ropě může být jen dočasné 🛢️
Denní shrnutí: Akcie zpět v zelených číslech díky nadějím na jednání mezi USA a Íránem, dolar pokračuje v oslabování (13.04.2026)
