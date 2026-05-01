Trump zvažuje další údery🔥 Írán hrozí bolestivou odvetou ⚠️

- Írán varoval USA před dlouhými a bolestivými údery, pokud Washington obnoví útoky.
- Uzavřený Hormuzský průliv nadále ohrožuje zhruba 20 % světových dodávek ropy a plynu.
- Pro investory zůstává hlavním rizikem další eskalace, která by mohla znovu prudce zvýšit ceny energií.
Írán ve čtvrtek varoval Spojené státy, že v případě obnovení amerických útoků odpoví dlouhými a bolestivými údery na americké pozice v regionu. Teherán zároveň znovu zdůraznil svůj nárok na kontrolu nad Hormuzským průlivem, což dále komplikuje americké plány na vytvoření mezinárodní koalice, která by měla tuto strategickou námořní trasu znovu otevřít pro komerční dopravu. Konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem trvá již dva měsíce a jeho dopady se stále výrazněji promítají do světové ekonomiky, protože právě Hormuzský průliv patří mezi nejdůležitější energetické tepny světa. Podle uvedených informací přes něj běžně proudí přibližně 20 % světových dodávek ropy a plynu, a jeho dlouhodobá blokace tak představuje přímé riziko pro globální ceny energií, inflaci i hospodářský růst.
Snahy o diplomatické řešení zatím narážejí na zásadní překážky. Příměří mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna, avšak Írán nadále blokuje průliv jako reakci na americkou námořní blokádu íránského vývozu ropy, který je pro Teherán klíčovým zdrojem příjmů. Současná situace se proto neodehrává pouze ve vojenské rovině, ale také jako tvrdý ekonomický střet, v němž se obě strany snaží druhou donutit k ústupkům. Americký prezident Donald Trump měl ve čtvrtek obdržet briefing k možnostem nových vojenských úderů, které by měly Írán přimět k jednání o ukončení konfliktu.
Íránská strana však dává najevo, že rychlá dohoda není příliš pravděpodobná. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baghaei uvedl, že očekávání rychlého výsledku jednání není realistické, bez ohledu na to, kdo by vystupoval jako prostředník. Tento postoj potvrzuje, že Teherán zatím nehodlá pod tlakem ustoupit a kontrolu nad Hormuzským průlivem využívá jako jednu ze svých hlavních vyjednávacích karet. Napětí mezitím roste i přímo v Íránu, kde byla podle místních médií v některých částech Teheránu slyšet aktivita protivzdušné obrany zasahující proti malým dronům a bezpilotním průzkumným prostředkům. Regionální nervozitu dále podtrhlo rozhodnutí Spojených arabských emirátů zakázat svým občanům cesty do Íránu, Libanonu a Iráku a vyzvat ty, kteří se v těchto zemích nacházejí, k okamžitému návratu.
Spojené státy mezitím čelí složitému rozhodování, protože další vojenský tlak může sice zvýšit šanci na donucení Íránu k jednání, ale zároveň výrazně zvyšuje riziko širší regionální eskalace. Trump zopakoval, že Írán nesmí získat jadernou zbraň, a současně se snažil uklidnit americkou veřejnost tvrzením, že cena benzínu po skončení války prudce klesne. Právě ceny pohonných hmot jsou pro americkou politiku mimořádně citlivým tématem, zejména před listopadovými volbami do Kongresu. Vysoké ceny energií totiž mohou rychle zasáhnout domácnosti, firemní náklady i spotřebitelskou náladu, což by se následně mohlo promítnout také do politických preferencí. Pro Washington je proto situace mimořádně obtížná: musí řešit bezpečnostní hrozbu, tlak spojenců, domácí ekonomické dopady i riziko, že tvrdší postup vyvolá přesně tu eskalaci, které se chce vyhnout.
Íránské Revoluční gardy zároveň vyslaly velmi ostré varování. Podle jednoho z jejich vysokých představitelů by jakýkoli nový americký útok, i kdyby byl omezený, vedl k dlouhým a bolestivým úderům proti americkým pozicím v regionu. Velitel leteckých sil Majid Mousavi navíc naznačil, že cílem by se mohly stát nejen regionální základny, ale také americké válečné lodě. Znepokojivě působí i prohlášení íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Mojtaby Chameneího, který v písemném vzkazu Íráncům uvedl, že Teherán odstraní „zneužívání vodní cesty nepřáteli“ pod novou správou průlivu. Tím dal jasně najevo, že Írán hodlá svůj vliv nad Hormuzem udržet a nechce připustit návrat k původnímu stavu bez výrazných politických či vojenských ústupků ze strany protivníků.
Na možné globální dopady konfliktu upozornil také generální tajemník OSN António Guterres, podle něhož by dlouhodobé narušení přepravy přes Hormuzský průliv mohlo vést k poklesu globálního růstu, růstu inflace a zhoršení chudoby i hladu v nejzranitelnějších regionech světa. To z celé situace dělá problém, který výrazně přesahuje hranice Blízkého východu. Uzavřený Hormuzský průliv totiž neznamená pouze vojenské riziko, ale také potenciální inflační šok, vyšší náklady pro průmysl, tlak na spotřebitele a možný pokles investiční důvěry. Pokud by ceny energií zůstaly delší dobu vysoko, mohlo by to zpomalit ekonomiky dovážející ropu a plyn, zatímco centrálním bankám by se zkomplikoval boj s inflací.
Spojené státy podle dostupných informací zvažují několik možností dalšího postupu. Vedle nových vojenských úderů se objevuje také varianta použití pozemních sil k obsazení části průlivu a jeho opětovnému otevření pro obchodní lodě. Další možností je prodloužení americké blokády nebo politické vyhlášení jednostranného vítězství. Současně Washington pracuje i se scénářem, že se podaří vytvořit mezinárodní námořní koalici s názvem Maritime Freedom Construct, která by měla pomoci zajistit bezpečnou plavbu v oblasti. Evropské země včetně Francie a Británie sice o možné účasti na takové koalici jednaly, ale podle dostupných informací jsou ochotny pomoci s otevřením průlivu především v případě, že konflikt skončí. To ukazuje na opatrnost spojenců, kteří nechtějí být zataženi do přímé vojenské eskalace bez jasného diplomatického rámce.
Z pohledu investorů zůstává situace mimořádně citlivá. Ropa Brent kolem 114 USD za barel stále signalizuje výraznou rizikovou prémii, kterou trhy započítávají kvůli geopolitickému napětí. Pokud by Spojené státy přistoupily k dalším útokům a Írán skutečně odpověděl údery na americké cíle, základny, infrastrukturu nebo válečné lodě, mohlo by to vyvolat další skokový růst cen energií. Naopak jakýkoli náznak dohody, zmírnění blokády nebo postupného obnovení dopravy přes Hormuz by mohl přinést rychlé uvolnění tlaku na ropu i plyn. Celkově se konflikt dostává do fáze, kdy se vojenské, politické a ekonomické faktory propojují do velmi nebezpečné kombinace. Írán se snaží ukázat, že je ochoten nést náklady dlouhého střetu, zatímco Spojené státy hledají způsob, jak obnovit kontrolu nad klíčovou námořní trasou, aniž by vyvolaly ještě širší válku.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se nachází v silně růstovém trendu, který začal po odrazu z oblasti kolem 89 USD a postupně dovedl trh až k aktuální ceně 112,13 USD. Ropa se stále drží výrazně nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na úrovni 109,25 USD i nad SMA 100 na hodnotě 105,65 USD, což potvrzuje převahu kupců a zachování pozitivního technického nastavení. Krátkodobě je ale vidět, že po prudkém růstu k rezistenci 114,67 USD došlo k částečnému vybírání zisků a následné konsolidaci, kdy se cena pohybuje pod lokálním maximem a zatím nedokázala prorazit výše.
Technické indikátory ukazují na pokračující býčí momentum, ale zároveň upozorňují na určitou opatrnost. CCI se nachází na hodnotě 93,3, tedy blízko překoupené oblasti, což naznačuje, že trh má stále růstovou sílu, ale po předchozím prudkém pohybu může být náchylnější ke krátkodobému zpomalení nebo korekci. Momentum na hodnotě 100,232 se drží lehce nad neutrální hranicí, což podporuje scénář pokračujícího růstu, avšak bez výrazné akcelerace. Objem obchodů byl nejvyšší během prudkého růstu v oblasti předchozího průrazu, zatímco v posledních svíčkách se aktivita uklidnila, což odpovídá fázi vyčkávání před dalším směrovým pohybem.
Z technického pohledu zůstává klíčovou rezistencí oblast 114,67 USD, kde se nachází nedávné lokální maximum. Pokud by ropa tuto hranici dokázala prorazit a udržet se nad ní, otevřel by se prostor pro další růst a pokračování současného trendu. Naopak nejbližší podporu představuje zóna kolem 109,25 USD, kde se nachází EMA 50, a hlubší technickou oporou je následně 105,65 USD u SMA 100. Dokud cena zůstává nad těmito průměry, celkové nastavení grafu zůstává býčí, i když krátkodobá konsolidace pod rezistencí může pokračovat.
Zdroj: xStation5
