Trumpova administrativa tlačí na ASML 🔍

Nizozemská společnost ASML, nejdůležitější světový výrobce litografických zařízení pro produkci pokročilých čipů, čelí novému tlaku ze strany americké administrativy. Americký ministr obchodu Howard Lutnick měl při nedávných jednáních vyjádřit obavy, že se jeden z nejpokročilejších strojů společnosti, tedy EUV litografie, mohl dostat do Číny v rozporu s exportními omezeními vedenými USA.
EUV stroje patří mezi nejcitlivější technologie v celém polovodičovém průmyslu. Používají je například výrobci typu TSMC k produkci nejvýkonnějších procesorů pro společnosti jako Nvidia nebo Apple. Čína k těmto systémům dlouhodobě nemá mít přístup, protože jejich dodávky jsou omezeny už od první Trumpovy administrativy.
ASML tato podezření odmítá. Společnost uvedla, že do Číny nikdy žádný EUV systém nedodala. Zároveň argumentuje tím, že tyto stroje jsou obrovské, vyrábějí se v omezeném počtu a vyžadují neustálý servis ze strany ASML. Podle firmy je proto prakticky nemožné, aby byl takový systém přemístěn nebo provozován bez jejího zapojení.
Firma měla ve Washingtonu začít šířit dokument s názvem „No indication of any ASML EUV System in China“. Podle něj je na světě v provozu 314 EUV strojů, dalších 26 bylo vyřazeno z provozu a žádný se nenachází v Číně. ASML navíc tvrdí, že dokáže automaticky rozpoznat výpadky připojení, neobvyklé chování nebo problémy v provozu svých EUV zařízení.
Američtí představitelé však podle dostupných informací tvrdí, že mají obavy ohledně exportu zařízení nebo komponent souvisejících s EUV systémy. Důkazy ale nezveřejnili s odkazem na citlivost informací. ASML tato tvrzení odmítá a uvádí, že do Číny neposlala ani žádné komponenty, moduly nebo vybavení speciálně určené pro EUV stroje.
Celý spor je důležitý hlavně kvůli širší technologické válce mezi USA a Čínou. Nedostupnost EUV litografie je jedním z největších omezení pro čínské firmy, včetně Huawei, které se snaží vyvíjet výkonné AI čipy bez přístupu k nejpokročilejším výrobním technologiím. Pokud by se skutečně potvrdilo, že se EUV zařízení nebo klíčové části dostaly do Číny, šlo by o mimořádně závažné porušení exportních pravidel.
Pro ASML jde o citlivou situaci také z obchodního hlediska. Čína zůstává pro firmu významným trhem, zejména u méně pokročilých litografických zařízení typu DUV. Společnost očekává, že z Číny může v roce 2026 pocházet přibližně 20 % jejích tržeb. Přísnější americká omezení by proto mohla výrazně zasáhnout její budoucí příjmy.
Čína zůstává pro ASML klíčovým trhem
Zdroj: Bloomberg
Napětí mezi USA, Nizozemskem a Japonskem se dlouhodobě týká právě exportu čipového vybavení. Washington chce, aby zahraniční dodavatelé jako ASML nebo Tokyo Electron podléhali podobně přísným pravidlům jako americké firmy. Pro Evropu je to však citlivé téma, protože ASML je jednou z nejhodnotnějších technologických společností kontinentu a její pozice je pro evropský průmysl strategická.
Z investičního pohledu tento vývoj zvyšuje regulatorní riziko kolem ASML. Firma má stále mimořádně silné technologické postavení, protože v oblasti EUV litografie prakticky nemá přímou konkurenci. Zároveň se ale stává jedním z hlavních nástrojů geopolitického tlaku. Čím více se polovodiče propojují s národní bezpečností, tím více bude ASML vystavena politickým rozhodnutím, která mohou ovlivnit její tržby, marže i přístup na čínský trh.
Pro investory tak zůstává klíčové sledovat, zda se obavy americké administrativy promění v konkrétní opatření. Pokud by USA prosadily další omezení vývozu DUV zařízení nebo servisních služeb do Číny, mohlo by to pro ASML znamenat výraznější tlak. Pokud se ale firmě podaří Washington přesvědčit, že pravidla dodržuje, může se současné napětí ukázat spíše jako krátkodobý reputační problém.
Graf ASML (ASML.NL, D1)
Zdroj: xStation5
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