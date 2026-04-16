Trumpův krypto projekt čelí ostré kritice kvůli zmrazení tokenů ⚠️

- World Liberty navrhla prodloužit blokaci tokenů WLFI až na 4 roky.
- Nesouhlasící držitelé by mohli mít tokeny uzamčené na neurčito.
- Investor Justin Sun návrh ostře kritizoval jako absurdní.
- Token WLFI je letos níže o více než 40 %.
Kryptoplatforma World Liberty Financial, spojená s rodinou Donalda Trumpa, čelí silné kritice kvůli novému návrhu na prodloužení blokace tokenů WLFI pro první investory. Podle návrhu by byly tokeny nejprve uzamčeny ještě na další 2 roky a následně by se uvolňovaly postupně během dalších dvou let. Držitelé, kteří by s plánem nesouhlasili, by podle návrhu mohli mít tokeny zablokované na neurčito.
Právě tato část vyvolala největší odpor. Jeden z hlavních investorů platformy Justin Sun označil návrh za jeden z nejabsurdnějších governance podvodů, jaké kdy viděl. Kritizoval hlavně to, že nesouhlasící investoři mají být fakticky potrestáni neomezeným zmrazením svých tokenů. Zároveň uvedl, že se sám nemůže hlasování účastnit, protože jeho podíl je aktuálně zmrazený.
Negativní reakce přišla i od dalších osobností z kryptotrhu. Například zakladatel Moonrock Capital Simon Dedic uvedl, že první investoři, kteří čekali zajímavé zhodnocení, nyní utrpěli tvrdý zásah. Kritici upozorňují, že návrh může sloužit spíš k udržení kontroly nad tokenem než k ochraně ekosystému.
Mluvčí projektu uvedl, že cílem návrhu je lépe sladit zájmy všech účastníků z dlouhodobého pohledu. Ani toto vysvětlení ale zatím nepomohlo zmírnit rostoucí napětí mezi vedením platformy a částí investorů. Hlasování o návrhu má podle vyjádření společnosti začít brzy a potrvá jeden týden.
Samotný token WLFI za posledních 24 hodin zůstal kolem 0,08 USD, ale od začátku roku ztrácí více než 40 %. Od svého maxima na úrovni 0,33 USD pak odepsal už přes 75 %, což jen zvyšuje nervozitu investorů kolem dalšího vývoje projektu.
