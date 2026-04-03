Turecko zahájilo nové antimonopolní vyšetřování Googlu kvůli reklamním a fakturačním praktikám

Turecký úřad pro hospodářskou soutěž v pátek oznámil, že zahájil formální vyšetřování Alphabetu, Googlu a souvisejících subjektů kvůli jejich reklamním a fakturačním praktikám. Šetření má prověřit, zda fakturační metody Googlu a jeho obchodní praktiky v oblasti online reklamních služeb pro inzerenty a reklamní agentury neporušují turecké soutěžní právo. Tento krok zapadá do širšího vzorce rostoucího regulačního tlaku na reklamní byznys Googlu v Turecku.
Co bude nové vyšetřování zkoumat
Podle Reuters se turecký regulátor zaměří na fakturační praktiky Googlu a jeho obchodní chování spojené s online reklamními službami. Oznámení zatím neobsahovalo žádnou finanční sankci ani okamžité nápravné opatření, což znamená, že případ je nyní ve fázi vyšetřování, nikoli ukládání sankcí.
To z něj zatím dělá užší a více procesní krok, přesto je ale důležitý pro inzerenty a agentury využívající reklamní nástroje Googlu v Turecku. Pokud by úřad dospěl k závěru, že praktiky Googlu porušují místní právo, případ by mohl později vést k pokutám nebo k požadavku na změny v tom, jak firma v zemi organizuje část svého reklamního byznysu. Jde o odhad vycházející z běžného průběhu tureckých antimonopolních řízení a z předchozího postupu úřadu vůči Googlu.
Turecko už tlak na Google dříve zpřísnilo
Nové vyšetřování navazuje na dřívější kroky tureckých regulátorů proti reklamním aktivitám Googlu. V prosinci 2024 Turecko udělilo Googlu pokutu 2,61 miliardy lir, tehdy zhruba 75 milionů USD, poté co firmu obvinilo ze zneužití dominantního postavení ve službách ad serveru tím, že zvýhodňovala vlastní supply-side platform před konkurencí.
V červnu 2025 Turecko zároveň zahájilo samostatné vyšetřování produktu Performance Max (PMAX). Tento případ měl prověřit, zda Google prostřednictvím PMAX nepřenášel svou sílu z oblasti online reklamy ve vyhledávání do dalších reklamních služeb, zda nespravedlivě nepostupoval vůči inzerentům a zda neomezoval konkurenci kombinováním dat z více kanálů.
Trhy nyní budou sledovat, zda nejnovější vyšetřování zůstane omezené na fakturační a obchodní praktiky, nebo se rozšíří do širšího zásahu proti reklamně-technologickému modelu Googlu v Turecku. Investoři i inzerenti se zároveň zaměří na to, zda se případ posune od vyšetřování k nápravným opatřením, zejména po dřívějších krocích úřadu v oblasti ad serveru a PMAX.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.