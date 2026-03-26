Uber a Pony.ai rostou po partnerství s Verne pro robotaxi službu v Záhřebu🤝

Akcie Uberu a Pony.ai 26. března rostly poté, co firmy společně s Verne oznámily plán spuštění první komerční robotaxi služby v Evropě v Záhřebu. Pony.ai se obchodovala kolem 11,39 USD, tedy o 0,22 USD výše, zatímco Uber byl poblíž 73,08 USD, což znamenalo růst o 0,77 USD. Partnerství spojuje autonomní technologii Pony.ai, platformu Uberu a provozní zajištění flotily ze strany Verne, přičemž ověřování na veřejných silnicích v Chorvatsku už probíhá.
Jak je partnerství nastavené
V rámci dohody dodá Pony.ai autonomní systém, Verne bude vlastnit a provozovat flotilu a Uber službu integruje do své aplikace vedle vlastní platformy Verne. Nasazení má začít v Záhřebu a následně se rozšířit do dalších evropských měst a potenciálně i na další trhy.
Firmy uvedly, že během příštích několika let chtějí flotilu rozšířit na tisíce robotaxi vozů. Testování v Záhřebu už probíhá s využitím systému Gen-7 od Pony.ai na voze Arcfox Alpha T5 Robotaxi a Uber zároveň plánuje do Verne investovat.
Proč je dohoda důležitá
Pro Uber jde o další krok ve strategii rozšiřovat autonomní ride-hailing přes partnerství místo budování celého self-driving stacku vlastními silami. Zároveň tím získává časnou pozici na evropském trhu komerčních robotaxi služeb ve chvíli, kdy se sektor posouvá od testování k placenému provozu.
Pro Pony.ai spuštění v Záhřebu podporuje širší mezinárodní expanzi. Společnost 26. března uvedla, že v roce 2026 chce rozšířit svou robotaxi flotilu na více než 3 000 vozidel ve více než 20 městech globálně, přičemž téměř polovina těchto trhů má být v zahraničí, a to po dosažení unit-economics breakeven v Šen-čenu a dříve také v Kantonu.
Graf by ukázal mírný růst, kdy se Uber obchodoval kolem 73,08 USD, tedy o 0,77 USD výše oproti předchozímu závěru. Hlavním závěrem je, že investoři zprávu ze Záhřebu vnímali jako strategicky pozitivní, ale zatím ne jako událost, která by sama o sobě výrazně změnila krátkodobý finanční výhled firmy.
Graf Pony.ai by ukázal silnější relativní růst, když se akcie obchodovaly kolem 11,39 USD, tedy o 0,22 USD výše. To naznačuje, že trh evropské nasazení vnímá jako přímo významnější pro Pony.ai, která dodává autonomní technologii a zároveň aktivně rozšiřuje svou zahraniční přítomnost.
