UniCredit sází na AI 🤖

UniCredit očekává díky AI úspory 400 až 500 milionů eur během asi 5 let.
Největší přínos má přijít v oblastech úvěrů, compliance a onboardingu klientů.
V některých procesech může efektivita vzrůst o více než 50 %.
Vedení banky vnímá AI jako příležitost, pokud bude správně a cíleně nasazena.
Banka UniCredit vidí v umělé inteligenci výrazný potenciál pro zvýšení efektivity a snížení nákladů. Generální ředitel Andrea Orcel uvedl, že během přibližně pěti let očekává díky nasazení AI čisté úspory v rozmezí 400 až 500 milionů eur. Ty mají plynout hlavně ze zefektivnění klíčových procesů, jako jsou úvěrování, compliance nebo onboarding klientů.
Podle Orcela je AI pro banku především příležitostí, nikoliv hrozbou. Zároveň ale upozornil, že samotné zavedení technologie nestačí. Skutečný přínos se podle něj dostaví pouze tehdy, pokud bude AI nasazena s jasným cílem a banka zároveň upraví způsob fungování svých procesů.
UniCredit chce využít umělou inteligenci především v oblastech, které jsou dnes personálně náročné. Jde například o firemní úvěrování, monitoring transakcí nebo kontroly typu KYC. V některých segmentech by podle vedení mohlo při kompletním přepracování systémů dojít ke zvýšení efektivity o více než 50 %.
Pro investory je tento výhled důležitý zejména proto, že ukazuje na pokračující tlak bank na digitalizaci a snižování provozních nákladů. Pokud se UniCredit podaří očekávané úspory skutečně naplnit, mohlo by to v dalších letech pozitivně podpořit její ziskovost i konkurenceschopnost.
Graf UCG.IT (D1)
Akcie UniCredit se obchodují kolem 65,25 EUR a v posledních týdnech prošly výraznější korekcí po předchozím silném růstu. Cena se aktuálně nachází pod EMA 50 na úrovni 69,54 EUR a zároveň i pod SMA 100 kolem 68,65 EUR, což ukazuje na zhoršené krátkodobé technické nastavení. Po prudším poklesu sice přišel odraz ode dna, ten ale zatím nepůsobí dostatečně silně, aby změnil celkový opatrný výhled. RSI se pohybuje poblíž hodnoty 42,4, tedy pod neutrální zónou, což naznačuje přetrvávající slabší momentum, ale zatím bez známek výrazné přeprodanosti. Pro potvrzení lepší nálady by bylo potřeba návrat ceny nad pásmo kolem 68,6 až 69,5 EUR. Z pohledu supportů je důležitá oblast kolem 63 EUR, kde se akcie v posledních dnech snažily stabilizovat. Pokud by tato zóna nevydržela, trh by mohl zamířit ještě níže. Naopak úspěšné překonání klouzavých průměrů by mohlo otevřít prostor pro návrat k vyšším úrovním a částečné uklidnění současné korekce.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
