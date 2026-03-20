Unilever míří k velké proměně: prodá potraviny McCormicku? 🍴

Unilever jedná s McCormickem o možném prodeji potravinářské divize v hodnotě až 31 miliard eur.
Firma by se tím ještě více zaměřila na krásu, osobní péči a wellbeing.
Potravinářský byznys čelí slabšímu růstu, zatímco segment beauty zůstává pro firmy atraktivnější.
Pro McCormick by šlo o významný krok k posílení pozice v segmentu omáček a dochucovadel.
Unilever jedná s McCormickem o možném prodeji potravinářské divize v hodnotě až 31 miliard eur.
Firma by se tím ještě více zaměřila na krásu, osobní péči a wellbeing.
Potravinářský byznys čelí slabšímu růstu, zatímco segment beauty zůstává pro firmy atraktivnější.
Pro McCormick by šlo o významný krok k posílení pozice v segmentu omáček a dochucovadel.
Společnost Unilever potvrdila jednání o možné nabídce od McCormick & Co. na převzetí její potravinářské divize. Pokud by k transakci došlo, šlo by o jednu z největších změn v historii firmy a zároveň o zásadní posun směrem k byznysu zaměřenému hlavně na krásu, osobní péči a wellbeing.
Podle odhadů Barclays se hodnota potravinářské části Unileveru pohybuje mezi 28 až 31 miliardami eur. Firma ale zároveň uvedla, že zatím není jisté, zda bude dohoda skutečně uzavřena. Potravinářský segment přitom nadále označuje za atraktivní byznys se silným finančním profilem.
Případný prodej by znamenal, že Unilever definitivně opustí přímý souboj s potravinářskými giganty, jako jsou Kraft Heinz, Nestlé nebo PepsiCo. Místo toho by se více zařadil po bok skupin zaměřených na kosmetiku a péči o domácnost, jako jsou L’Oréal, Beiersdorf nebo Estée Lauder. Generální ředitel Fernando Fernandez totiž dlouhodobě prosazuje strategii, podle níž mají být hlavním motorem růstu značky jako Dove, Liquid IV nebo Dermalogica. Ve střednědobém horizontu chce, aby tyto segmenty tvořily až dvě třetiny tržeb, zatímco dnes představují zhruba polovinu.
Potravinářská divize Unileveru přitom zahrnuje silné značky jako Hellmann’s nebo Knorr. Právě Hellmann’s má velmi silnou pozici zejména v USA a Brazílii, zatímco Knorr patří mezi nejprodávanější značky celé skupiny. Vedle globálních jmen však Unilever vlastní i řadu lokálních značek, například Colman’s ve Velké Británii, Amora ve Francii nebo Kissan v Indii. Firma už dříve naznačila, že plánuje menší prodeje potravinářských značek v objemu 1 až 1,5 miliardy eur.
Analytici upozorňují, že podobná diverzifikace dávala smysl hlavně v 90. letech a na začátku nového tisíciletí, kdy byla šíře portfolia výhodou. Dnes je ale podle nich větší překážkou komplexita řízení než přínos samotného rozsahu. Pro akcionáře by prodej mohl znamenat podporu hodnoty firmy a jasnější zaměření na rychleji rostoucí segmenty, současně by však v krátkém období přinesl i nejistotu a další tlak na management.
Unilever navíc v posledních letech už několik potravinářských aktiv prodal. Zbavil se například divize pomazánek, do níž patřila značka I Can’t Believe It’s Not Butter!, a později také značek Graze nebo The Vegetarian Butcher. Nedávno navíc oddělil zmrzlinový byznys do společnosti Magnum Ice Cream Co., přičemž si ponechal podíl necelých 20 %, který chce v dalších letech postupně snížit.
Důvodem těchto kroků je i slabší růst tradičních potravinářských firem. Výrobci jako Unilever nebo Nestlé čelí tlaku spotřebitelů, kteří více šetří a častěji sahají po levnějších privátních značkách. Rizikem je také rostoucí popularita léků typu GLP-1, které mohou snižovat celkovou spotřebu potravin. Naopak segment krásy a péče o tělo zůstává pro nadnárodní firmy atraktivní díky stabilní poptávce napříč věkovými skupinami.
Pro McCormick by naopak akvizice znamenala výrazné posílení pozice mimo tradiční koření a dochucovadla. Firma se v posledních letech snaží růst i v segmentu omáček a kondimentů, což potvrdila už akvizice RB Foods za 4,2 miliardy dolarů v roce 2017. Díky ní získala značky French’s a Frank’s RedHot a posílila své postavení v regálech s omáčkami a dochucovadly.
