United Therapeutics roste o 12,8 % po lepších než očekávaných datech Tyvaso z fáze 3 u IPF

Akcie United Therapeutics v pondělí vzrostly o 12,8 % na 589,52 USD poté, co společnost oznámila, že její registrační studie TETON-1 s nebulizovaným přípravkem Tyvaso splnila primární cíl u idiopatické plicní fibrózy (IPF). Firma uvedla, že Tyvaso zlepšil absolutní usilovnou vitální kapacitu plic o 130,1 mL oproti placebu během 52 týdnů a zároveň snížil riziko klinického zhoršení. Trh tak získal nový růstový katalyzátor pro Tyvaso v možné nové indikaci nad rámec jeho současných schválených použití. Zdroj: xStation5
TETON-1 přinesla další pozitivní výsledek pro Tyvaso
United Therapeutics uvedla, že studie TETON-1 prokázala statistickou superioritu vůči placebu v parametru změny absolutní usilovné vitální kapacity plic od výchozí hodnoty do 52. týdne, a to s léčebným efektem 130,1 mL a p-hodnotou pod 0,0001. Společnost zároveň uvedla, že Tyvaso statisticky významně snížil riziko klinického zhoršení, zatímco bezpečnostní profil zůstal v souladu s předchozími studiemi a neobjevily se žádné nové bezpečnostní signály.
Firma dodala, že integrované analýzy studií TETON-1 a TETON-2 ukázaly statisticky významný léčebný efekt 111,8 mL v primárním cíli a podporu napříč většinou sekundárních ukazatelů. United Therapeutics plánuje do konce letošního léta požádat americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) o prioritní přezkum doplňkové žádosti o registraci, která by rozšířila indikaci přípravku Tyvaso o IPF.
Proč trh reagoval tak silně
Výsledek je důležitý proto, že Tyvaso je již nyní největší produktovou franšízou United Therapeutics. Společnost za celý rok 2025 vykázala tržby z Tyvaso ve výši 1,8782 miliardy USD, což představovalo meziroční růst o 16 %, takže případná expanze do IPF má zjevný komerční význam, pokud regulátor rozšíření indikace schválí.
Tyvaso je v současnosti schválen pro plicní arteriální hypertenzi a plicní hypertenzi spojenou s intersticiálním plicním onemocněním. Schválení pro IPF by rozšířilo jeho využití do další závažné plicní diagnózy s omezenými možnostmi léčby, což pomáhá vysvětlit prudký růst akcií UTHR po zveřejnění dat.
Trhy nyní budou sledovat plánované podání doplňkové žádosti, případný harmonogram přezkumu ze strany FDA a také další data ze studie TETON-1, která mají být představena na květnovém setkání American Thoracic Society v roce 2026. Investoři budou zároveň hledat přesnější odhady toho, jak výrazně by rozšíření indikace o IPF mohlo posílit dlouhodobý růstový profil Tyvaso.
