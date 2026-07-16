UnitedHealth výsledky za 2Q 2026: silný zisk překonává odhady a zvýšení výhledů

UnitedHealth dnes zveřejnil výsledky za druhý čtvrtletí roku 2026, které výrazně překonaly očekávání analytiků. Upravený zisk na akcii dosáhl 6,38 USD, čímž překonal konsenzus o 1,46 USD, přičemž tržby vzrostly o 0,3 % meziročně na 112,0 miliard USD. Provozní zisk dosáhl 8,0 miliard USD oproti 5,2 miliardám USD ve druhém čtvrtletí roku 2025.
Klíčovým ukazatelem sledovaným investory byl tzv. medical care ratio — poměr nákladů na zdravotní péči k vybraným pojistným. Ukazatel MCR dosáhl v druhém čtvrtletí 2026 hodnoty 86,7 %, což odráží cenovou disciplínu a změny v mixu produktů. Jedná se o zlepšení oproti 89,4 % ve srovnatelném období loňského roku, a to díky změnám v nastavení pojistných produktů, cenové disciplíně a řízení lékařských nákladů. Přesto finanční ředitel Wayne DeVeydt upozornil, že náklady na zdravotní péči zůstávají "elevated over historical levels" — tedy stále nad historickými normami, a to i přes viditelné zlepšení.
Divize Optum se vrátila k růstu. Provozní zisk Optumo meziročně vzrostl o 29 % na 4 miliardy USD, tažen zlepšením v technologickém segmentu Optum Insight a lepší dostupností péče v klinické jednotce. Nástroje umělé inteligence, zavedené letos, snížily administrativní zátěž a zvýšily čas, který kliničtí pracovníci Optum Health mohou věnovat léčbě pacientů. Naopak divize UnitedHealthcare obsluhovala 48,5 milionu pojistníků a vykázala tržby 86,0 miliard USD s provozním ziskem 3,9 miliardy USD.
Na základě silných výsledků společnost revidovala výhled pro celý rok 2026. UnitedHealth nyní očekává upravený zisk na akcii v rozmezí 19,50 až 20,00 USD, oproti předchozímu výhledu přesahujícímu 18,25 USD. Celkový výhled tržeb pro rok 2026 zůstal nezměněn na úrovni 439 miliard USD. CFO DeVeydt přitom naznačil, že skutečné tržby mohou být vyšší, než tento cíl napovídá. Členská základna však pod tlakem zůstává: DeVeydt předpokládá odliv přibližně 500 000 členů z plánů ACA a 1,1 milionu členů Medicare Advantage v roce 2026, a to zejména kvůli vyšším nákladům na pojistné po vypršení covidových dotací.
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