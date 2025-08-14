US OPEN: Akcie ustupují po vyšší hodnotě inflace (14.08.2025)

Americké akciové indexy zahájily obchodování v červených číslech, zatímco výnosy dluhopisů se zotavily po výrazně silnějším než očekávaném růstu velkoobchodní inflace, který oslabil očekávání na snížení sazeb Fedu. Sázky na trhu swapů zůstávají vysoké (94% pravděpodobnost snížení o 25 bb), avšak napětí na dluhopisovém trhu by mělo přetrvat až do dalšího zveřejnění PCE, které doplní aktuální inflační výhled.
Největší pokles zaznamenává index malých firem Russell 2000 (US2000: -1,4 %), následovaný ztrátami DJIA (US30: -0,4 %) a S&P 500 (-0,2 %). Nasdaq se obchoduje beze změny díky odolnosti některých megakapitalizací, jako jsou Amazon (AMZN.US: +2,1 %), Netflix (NFLX.US: +1,5 %), Broadcom (AVGO.US: +1,2 %) či Alphabet (GOOGL.US: +0,5 %).
Mezi sektory indexu S&P 500 jsou nejhoršími výsledky zasaženy materiály, energie, reality a průmysl, které mají vysokou expozici vůči růstu PPI — faktoru, jenž může negativně ovlivnit jejich ziskové marže. Naopak pozitivně se projevuje zmíněná odolnost technologických akcií a také vedoucí zisky akcií ze sektoru cyklického spotřebního zboží.
Dnešní volatilita v sektorech indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Finance LP
US2000 (D1)
Futures na Russell 2000 ustoupily po otestování klíčové rezistence kolem 2 330 — úrovně, která opakovaně zastavila snahu indexu vrátit se k rekordním maximům z listopadu 2024. Kromě negativních dat PPI posílil prodejní tlak také fakt, že se indikátor RSI včera dotkl pásma překoupenosti.
Navzdory dnešnímu poklesu zůstává širší trend na US2000 býčí — index se stále obchoduje nad nedávnou prolomenou úrovní poblíž 2 285 a výrazně nad oběma klouzavými průměry EMA30 a EMA100.
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností:
Bullish (BLSH.US), kryptoměnová burza se sídlem na Kajmanských ostrovech a vlastník CoinDesk, vyskočila o 84 % na 68 USD při svém IPO na NYSE v hodnotě 1,1 miliardy USD, což ji ocenilo na 9,9 miliardy USD. Přeupsaná nabídka vedená bankami JPMorgan, Jefferies a Citi podtrhuje rostoucí zájem veřejných trhů o kryptoměnovou infrastrukturu. CEO Tom Farley zdůraznil institucionální důvěryhodnost, zatímco firma vykázala ztrátu 348,6 milionu USD za 1Q.
Cisco (CSCO.US) vykázalo za 4Q tržby 14,7 miliardy USD (+7,6 %) a zisk na akcii 0,99 USD (očištěno), čímž překonalo odhady. Výhled pro FY26 na 59–60 miliard USD odpovídá očekáváním, ale zaostává za optimistickými predikcemi. Prodeje z oblasti AI dosáhly v FY25 1 miliardy USD, přičemž v 4Q bylo přijato 800 milionů USD objednávek AI infrastruktury. CEO Chuck Robbins označil partnerství na Blízkém východě a integraci Splunk za růstové faktory navzdory rostoucí konkurenci. Akcie aktuálně beze změny.
DLocal (DLO.US) vyskočil o 22 % poté, co čistý zisk za 2Q dosáhl 42,8 milionu USD, nad odhady, díky silnému růstu plateb v Argentině (+84 %) a Brazílii (+86 % q/q). Tržby vzrostly na 256,5 milionu USD a marže překonaly očekávání. Analytici ocenili kontrolu nákladů, inovace produktů a dynamiku v LatAm, přičemž několik z nich zvýšilo doporučení a cílové ceny. CFO byl jmenován Guillermo López Pérez.
JD.com (JD.US) zvýšil ve 2Q tržby o 22 % na 356,7 miliardy CNY (49,7 miliardy USD), čímž překonal odhady díky subvencím z Pekingu a novým projektům jako doručování jídel. Čistý zisk však klesl o 50 % na 6,2 miliardy CNY, protože marže se zúžily na 1,7 % kvůli agresivním slevám a cenové válce s Meituan a Alibaba. Marketingové náklady se více než zdvojnásobily, přičemž tlak na zisky má přetrvat do konce roku. Akcie v USA klesají o 3,3 %.
Schrödinger (SDGR.US) se propadl o 7,5 % po zastavení vývoje léku na rakovinu krve SGR-2921 po úmrtí dvou pacientů v 1. fázi klinických testů AML, kde byl lék označen za přispívající faktor. Společnost uvedla bezpečnostní obavy a obtíže při kombinované terapii, přestože byly zaznamenány určité rané klinické účinky. CMO Margaret Dugan zdůraznila, že prioritou je bezpečnost pacientů.
Tapestry (TPR.US) klesl o 16 % poté, co výhled zisku na akcii pro FY26 5,30–5,45 USD nesplnil odhady, a to kvůli více než 160 milionům USD nákladů na cla a tarify. Tržby za 4Q vzrostly o 8,3 % na 1,72 miliardy USD, čímž překonaly očekávání, ale zisky z marží byly vyváženy negativním dopadem cel. Představenstvo schválilo zvýšení dividendy o 14 %, a to navzdory 855 milionům USD odpisů spojených se značkou Kate Spade.
