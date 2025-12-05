US Open: Americké indexy rostou po datech PCE 🗽 Akcie polovodičových firem prudce posilují

Americké indexy pokračují v růstu, přičemž technologický sektor (polovodiče, Big Tech) a finanční tituly vedou zisky. Údaje z University of Michigan ukázaly silnější než očekávaný pokles inflačních očekávání, a to jak v jednoletém horizontu, tak v pětiletém výhledu. Mezitím údaj o inflaci PCE přesně odpovídal odhadům, když v říjnu meziročně dosáhl 2,8 %. Výsledky na této úrovni se zdají být podpůrné pro trhy, zejména vzhledem k tomu, že osobní spotřeba zůstala solidní, když jen mírně zaostala za očekáváním ve skutečných hodnotách, s meziměsíční stagnací.
- Setkání mezi čínským vicepremiérem He Lifengem a americkým ministrem financí Scottem Bessentem pravděpodobně proběhlo dobře, jelikož čínští představitelé následně vydali pozitivní prohlášení, v němž zdůraznili ochotu rozšířit spolupráci se Spojenými státy.
- Odděleně pak nově oznámená strategie Pentagonu počítá s tím, že Evropa převezme většinu výdajů na obranu NATO do roku 2027, a zároveň si klade za cíl snížit riziko potenciálního konfliktu kvůli Tchaj-wanu.
Nasdaq 100 futures (US100, D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Rubrik – Akcie společnosti Rubrik vystřelily téměř o 19 % poté, co firma zaměřená na správu cloudových dat vykázala výsledky výrazně nad očekáváním analytiků. Ve fiskálním třetím čtvrtletí dosáhla upraveného zisku 10 centů na akcii při tržbách 350 milionů dolarů. Pro srovnání, konsenzus LSEG očekával ztrátu 17 centů na akcii a tržby 320 milionů, což činí z výsledků Rubriku silně pozitivní překvapení.
- Cooper Companies – Akcie výrobce zdravotnických zařízení vystoupaly o více než 13 % po zveřejnění silných čtvrtletních výsledků. Společnost zároveň zvýšila celoroční výhled tržeb a aktualizovala svůj dlouhodobý cíl volného cash flow na více než 2,2 miliardy dolarů. Trh na oznámení reagoval velmi pozitivně.
- Ulta Beauty – Akcie Ulta Beauty posílily přibližně o 6 %, když tento prodejce kosmetiky zvýšil celoroční výhled tržeb. Nyní očekává, že čisté tržby dosáhnou 12,3 miliardy dolarů, oproti předchozímu odhadu 12,0–12,1 miliardy. Zisk na akcii se nyní odhaduje na 25,20 až 25,50 dolaru, což je více než dřívější rozpětí 23,85 až 24,30 dolaru.
- SoFi Technologies – Akcie společnosti SoFi klesly o 5 % poté, co tato fintech firma oznámila upsanou veřejnou nabídku akcií v objemu 1,5 miliardy dolarů. Investoři reagovali obezřetně, protože se obávají potenciálního ředění stávajících akcionářů.
- Netflix a Warner Bros. Discovery – Akcie společností Netflix a Warner Bros. Discovery oslabily přibližně o 3 % a 1 %, když Netflix v pátek oznámil, že souhlasil s akvizicí WBD za cenu 27,75 dolaru za akcii. Trh reagoval na tuto výraznou transakci v odvětví chladně, přestože jde o jednu z nejvýznamnějších dohod v odvětví. Akcie Netflixu se po otevření trhu začaly zotavovat, ale stále se obchodují zhruba 10 % pod 200denním EMA.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.