US Open: Amerika roste, drahé kovy klesají!

Po otevření obchodování na Wall Street roste nejistota investorů, přestože hlavní indexy zaznamenávají výrazné zisky. S&P 500 roste o více než 0,5 %, zatímco Nasdaq posiluje přibližně o 0,7 %. Prodejní tlak na trhu s drahými kovy sílí, přičemž zlato a stříbro výrazně ztrácejí na hodnotě, což ukazuje, že tradiční bezpečná aktiva jsou „v bouři“ a už neposkytují krátkodobou ochranu kapitálu. Investoři se nyní obracejí k dolaru a likvidním instrumentům, aby minimalizovali riziko v prostředí nejistoty ohledně budoucí měnové politiky a makroekonomických vyhlídek.
Jedním z faktorů, který mohl přispět k náhlému posunu v sentimentu, je jmenování nového předsedy Fedu, ačkoli nejde o jediný důvod současné tržní korekce. Toto personální rozhodnutí přišlo v době, kdy trh výrazně sázel na scénář měnového uvolnění, což z této zprávy činí potenciální katalyzátor pro výběr zisků. Zároveň stále chybí jasnost ohledně skutečného směru politiky nového předsedy Fedu a zda se vydá restriktivnější cestou, nebo se přikloní k očekáváním administrativy Donalda Trumpa, která se zaměřuje na podporu ekonomického růstu.
Nejistota ohledně budoucích rozhodnutí Fedu podporuje dolar a zvyšuje tlak na aktiva citlivá na úrokové sazby. To je zvláště patrné u trhu s drahými kovy, kde od pátku probíhá prudký výprodej. Zlato a stříbro ztrácejí hodnotu vlivem silnějšího dolaru, růstu reálných výnosů z dluhopisů a uzavírání spekulativních pozic po předchozím růstovém trendu.
Současný pohyb trhu odráží rostoucí nejistotu a přechod investorů do režimu ochrany kapitálu. Nejde však o klasický útěk do tradičních bezpečných aktiv, ale spíše o selektivní návrat k dolaru a likviditě, zatímco investoři čekají na větší jasno ohledně budoucí měnové politiky a vztahu mezi Fedem a vládní administrativou.
Zdroj: xStation5
Dnes futures na US500 během seance mírně rostou. Katalyzátorem tohoto růstu může být vyřešení nejistoty ohledně jmenování nového předsedy Fedu, ale také posilování dolaru a další makroekonomické faktory. Krátkodobý klouzavý průměr EMA 25 je nad EMA 50, který je dále nad EMA 100, což potvrzuje probíhající uptrend. Udržení podpory na úrovni EMA 50 bude klíčové, protože průraz pod tuto úroveň by mohl signalizovat hlubší korekci, nicméně současné nastavení klouzavých průměrů nadále ukazuje na stabilní býčí trend.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Oracle (ORCL.US) oznámil plány na získání až 50 miliard USD kapitálu pro financování rozšíření cloudové infrastruktury a projektů souvisejících s umělou inteligencí. V rámci této strategie společnost uzavřela distribuční dohodu, která jí umožňuje prodat až 20 miliard USD akcií na trhu a vydat podnikové dluhopisy. Tento přístup umožňuje Oraclu získávat prostředky postupně a flexibilně podle investičních potřeb a tržních podmínek. Zpráva byla přijata smíšeně – trhy vidí potenciál dalšího růstu v cloudových službách, ale také zvýšenou pozornost investorů vůči zadlužení a dopadům rozsáhlého vydávání akcií na cenu akcií.
Disney (DIS.US) oslabuje o více než 7 % poté, co investoři negativně zareagovali na poslední čtvrtletní zprávu. Ačkoli společnost překonala odhady zisku na akcii a zaznamenala silné výsledky v segmentech zábavních parků a streamingu, tržby mírně zaostaly za očekáváním trhu a segmenty tradiční televize a Linear TV zůstávají slabé. Další obavy, včetně sporu o distribuci s YouTube TV, který firmu připravil o značné příjmy, a možného poklesu zisků v příštích čtvrtletích, zvýšily nejistotu investorů a vedly k prudkému výprodeji akcií.
Akcie Perspective Therapeutics (CATX.US) dnes rostou o více než 10 % poté, co společnost oznámila veřejnou nabídku kmenových akcií a warrantů v hodnotě přibližně 175 milionů USD. Získané prostředky budou použity na pokračování klinického vývoje radioterapeutických kandidátů, investice do výrobní infrastruktury a podporu firemních cílů.
Akcie Palantir (PLTR.US) dnes rostou o více než 2 %. Po uzavření obchodování zveřejní společnost své čtvrtletní výsledky a trh opět očekává, že výsledky překonají odhady analytiků.
