US OPEN: Indexy rostou na nová maxima; finanční sektor obstál v zátěžových testech Fedu (30. 6. 2025)

Indexy překonávají předchozí historická maxima

Hlavní finanční instituce úspěšně prošly zátěžovými testy Fedu

Úspěch chřipkové vakcíny od Moderny posiluje naděje na kombinovanou vakcínu

Wall Street zahajuje týden s velkou dávkou optimismu – hlavní indexy pokračují v růstu nad nedávná historická maxima. Sentiment investorů zůstává pozitivní díky nadějím na rychlé zmírnění napětí na Blízkém východě a oznámenému pokroku v obchodních dohodách s klíčovými partnery USA. Indexy S&P 500 a Nasdaq rostou o 0,25 %, zatímco Dow Jones a Russell 2000 si připisují 0,3 %.

Týden začíná především silně pro finanční instituce. Americké banky posilují poté, co úspěšně prošly zátěžovými testy Fedu, čímž si otevřely cestu k navýšení zpětných odkupů a dividend. Akcie Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley a Citigroup rostly již v úvodu obchodování. Analytici hodnotí výsledky jako velmi pozitivní, očekávají snížení kapitálových rezerv a vyšší výplaty akcionářům, přičemž hlavními beneficienty by měly být Goldman Sachs a Wells Fargo.

Volatilita v sektorech indexu S&P 500

Zdroj: Bloomberg Finance LP

US500 (H1)

Futures na index S&P 500 rozšířily zisky nad páteční historické maximum, podpořeny pozitivním vývojem v obchodních jednáních a holubičím očekáváním ohledně měnové politiky USA. Prodejci se pokusili růst zastavit, ale byli zadrženi na úrovni 24hodinového EMA (světle fialová). RSI zůstává bezpečně pod hranicí překoupenosti, což naznačuje prostor pro další růst – pokud nedojde k neočekávaným makroekonomickým nebo geopolitickým šokům. Zklamání z výsledků obchodních jednání po červenci nebo jejich dlouhé protahování by však mohlo sentiment narušit a spustit možnou korekci.

Zdroj: xStation5

Zprávy ze společností

Boeing (BA.US): Britský antimonopolní úřad CMA zahájil přezkum akvizice Spirit AeroSystems za 4,7 mld. USD, která je součástí širší dohody v hodnotě 8,3 mld. USD včetně dluhu. O rozhodnutí, zda bude zahájeno hlubší vyšetřování, se rozhodne do 28. srpna. Transakce by znamenala znovuspojení Boeingu s bývalou divizí, hlavním dodavatelem pro letouny 737 a 787. Akcie Boeingu klesají o 1,5 %.

GMS (GMS.US): Akcie vzrostly téměř o 12 % poté, co jednotka Home Depot – SRS Distribution – souhlasila s akvizicí GMS za 110 USD na akcii, což oceňuje dohodu na 4,3 mld. USD (vlastní kapitál) a 5,5 mld. USD (enterprise value). Uzavření transakce se očekává do konce fiskálního roku 2025. Transakce bude financována hotově a dluhem a má zvýšit upravený zisk na akcii již v prvním roce po dokončení.

HP Enterprise (HPE.US): Ministerstvo spravedlnosti USA ukončilo antimonopolní žalobu proti akvizici Juniperu za 13 mld. USD. Namísto soudního řízení HPE odprodá bezdrátovou divizi Instant On a vydraží licenci divizi Mist od Juniperu. Tímto krokem bude zachována konkurence a zároveň umožněna fúze, která má posílit sítě připravené na AI. Akcie HPE aktuálně rostou o 13 %.

Moderna (MRNA.US): Experimentální chřipková vakcína Moderny překonala cíle účinnosti v pokročilé fázi testů – u osob 50+ poskytla o 27 % lepší ochranu než současné vakcíny. To otevírá cestu ke kombinované vakcíně proti chřipce a covidu, která by mohla zvýšit proočkovanost. Akcie vzrostly o 7,4 %, aktuálně +3,2 %.

Oracle (ORCL.US): Akcie vzrostly o 5,4 % po oznámení cloudové dohody, která má generovat přes 30 mld. USD ročně od FY2028. Klient není jmenován, ale dohoda potvrzuje rostoucí sílu Oracle v oblasti cloudu a AI infrastruktury. CEO Safra Catz zmínila 100%+ růst databázových řešení na konkurenčních cloudech. Akcie letos +26 %, poblíž historických maxim.

