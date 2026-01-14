US Open: Indexy zastaveny inflací ve výrobě, banky ve stínu dat

Hlavní událostí dne, na kterou trhy netrpělivě čekaly, bylo zveřejnění klíčových makroekonomických údajů z USA, které přinášejí důležité informace o stavu ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí 2025.
Ceny výrobců v listopadu vzrostly o 0,2 % meziměsíčně a o 3,0 % meziročně, mírně nad očekáváním trhu. Tento výsledek potvrzuje, že cenové tlaky v počátku výrobního řetězce přetrvávají a nezmírňují se tak rychle, jak by si mnozí přáli. Firmy tak nadále čelí vyšším výrobním nákladům.
Na druhé straně maloobchodní tržby překvapily pozitivně, když vzrostly o 0,6 % oproti říjnu. Spotřebitelé zůstávají aktivní a ochotní utrácet, a to i po vyloučení volatilních kategorií jako jsou auta, pohonné hmoty a stravovací služby. To je jasný signál, že domácí poptávka nadále podporuje růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí.
Kombinace přetrvávající výrobní inflace a silné spotřebitelské poptávky naznačuje, že ekonomika zůstává na stabilní růstové trajektorii, ale zároveň vyžaduje opatrnost v měnové politice. Pro Federální rezervní systém (Fed) jsou vyšší než očekávané inflační údaje silným argumentem proti unáhlenému snižování sazeb. Naopak, je pravděpodobné, že stávající, relativně vysoké sazby zůstanou beze změny po delší období, což již trhy začínají zohledňovat ve svém ocenění.
V reakci na tato data dnes americké akciové indexy oslabují.
-
Dow Jones: −0,2 %
-
S&P 500: −0,6 %
-
Nasdaq: −0,9 %
Tato reakce odráží obavy trhu, že přetrvávající inflační tlaky si mohou vyžádat další restriktivní opatření, což by zpomalilo růst zisků firem a zvýšilo náklady na financování. Technologický index Nasdaq, silně závislý na nízkých sazbách, je na takový vývoj zvláště citlivý.
Ačkoli maloobchodní tržby naznačují zdravou spotřebitelskou poptávku, obava z dlouhodobě vysokých sazeb vyvolává na trzích opatrnost. V delším horizontu budou klíčová nadcházející data o spotřebitelské inflaci.
Zdroj: xStation5
US500 oslabuje po vyšším než očekávaném PPI – trh přehodnocuje očekávání ohledně sazeb Fedu. Futures na US500 (S&P 500) dnes oslabují ve srovnání se včerejším závěrem, a to především v reakci na vyšší než očekávaný index PPI, který naznačuje přetrvávající inflační tlaky a snižuje očekávání trhu na rychlé snížení sazeb ze strany Fedu. Jádrový PPI nad konsenzem vyvolal obavy z pokračování aktuální měnové politiky. Indikátor RSI klesá směrem k 50, což signalizuje neutrální momentum a možnost další korekce po rekordních úrovních z prosince.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Wells Fargo (WFC.US)
Společnost oznámila výsledky za Q4 2025, které zklamaly trh – tržby i zisk na akcii (EPS) byly pod očekáváním, což vedlo k poklesu ceny akcií. Přesto však čistý zisk meziročně vzrostl díky vyšším úrokovým výnosům. Banka zároveň představila optimistický výhled na rok 2026, založený na stabilních nákladech, růstu úrokových výnosů a expanzi v úvěrovém a finančním segmentu.
Odstranění regulatorních omezení otevírá prostor pro další růst a investice.
Klíčová čísla Wells Fargo za Q4 2025:
-
Tržby: 21,29 mld. USD
-
EPS: 1,62 USD
-
Bilanční suma: přes 2 biliony USD
-
Růst čistého zisku y/y, tažený úrokovými příjmy
-
Silný růst v oblasti kreditních karet a aut úvěrů
Citigroup (C.US)
Citigroup zveřejnila výsledky za Q4 2025, které pozitivně překvapily trh. I přes slabší výkonnost v segmentu Markets banka zaznamenala solidní růst v oblasti investičního bankovnictví a správy majetku. Na rok 2026 očekává růst čistých úrokových výnosů a udržení efektivní nákladové struktury.
Klíčová čísla Citigroup za Q4 2025:
-
Upravený EPS: 1,81 USD vs. oček. 1,62 USD
-
Tržby: 19,9 mld. USD vs. konsenzus 20,5 mld. USD (y/y +0,4 mld.)
-
Čisté úrokové výnosy (NII): 15,7 mld. USD (+5 % q/q, +14 % y/y)
-
Provozní náklady: 13,8 mld. USD (vs. 14,3 mld. předchozí kvartál)
-
Rezervy na úvěrové ztráty: 2,22 mld. USD (pokles z 2,45 mld.)
-
Úvěry: 752 mld. USD, vklady: 1,40 bil. USD
Tržby podle segmentů:
-
Služby: 5,94 mld. USD (+11 % q/q, +15 % y/y)
-
Markets: 4,54 mld. USD (−18 % q/q, −1 % y/y)
-
Bankovnictví: 2,21 mld. USD (+4 % q/q, +78 % y/y)
-
US Consumer Banking: 5,29 mld. USD (+3 % y/y)
-
Wealth Management: 2,13 mld. USD (+7 % y/y)
Banka zdůraznila, že rok 2025 uzavřela s rekordními tržbami a pozitivní provozní pákou ve všech pěti segmentech.
Bank of America (BAC.US)
Banka zveřejnila výsledky za Q4 2025, které překonaly očekávání trhu. Růst úrokových i neúrokových výnosů odráží odolnost spotřebitelů i firem. Segmenty Global Banking a Global Wealth & Investment Management zaznamenaly meziroční i mezikvartální růst tržeb. Na rok 2026 banka očekává 5–7% růst NII a pozitivní provozní páku.
Klíčová čísla Bank of America za Q4 2025:
-
EPS: 0,98 USD vs. oček. 0,95 USD
-
Čisté úrokové výnosy (FTE): 15,9 mld. USD (z 14,5 mld. y/y)
-
Neúrokové výnosy: 12,6 mld. USD (z 12,1 mld. y/y)
-
Rezervy na úvěrové ztráty: 1,31 mld. USD (pokles z 1,45 mld. y/y)
-
Provozní náklady: 17,4 mld. USD vs. 16,8 mld. ve Q4 2024
-
Vklady: 2,01 bil. USD
-
Tržby: 28,4 mld. USD vs. oček. 27,55 mld. USD
-
Čistý zisk: 7,6 mld. USD
Tržby podle segmentů:
-
Consumer Banking: 11,2 mld. USD (z 10,6 mld. y/y)
-
Global Wealth & Investment Management: 6,62 mld. USD (z 6,0 mld. y/y)
-
Global Banking: 6,24 mld. USD (z 6,10 mld. y/y)
-
Global Markets: 5,32 mld. USD (z 4,86 mld. y/y)
Banka vykázala solidní kvalitu úvěrového portfolia, pozitivní provozní páku a růst tržeb v klíčových segmentech, což ve spojení s odolnou poptávkou spotřebitelů a firem vytváří optimismus pro rok 2026.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění
PNC Financial hlásí skokový růst zisku díky zájmu o fúze a vyšším úrokovým příjmům
Polední shrnutí: Kapitál proudí do evropských technologických akcií 💸🔎
📉 Apokalypsa akcií softwarových firem řízená AI? Tyto americké technologické akcie prudce klesly — co dál? 🔎
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.