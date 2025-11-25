US Open: Nasdaq pod tlakem kvůli Nvidii a AMD 📌 Akcie Alphabet na historickém maximu

Americké indexové futures jsou v úterý slabší, pod tlakem zhoršujícího se sentimentu v polovodičovém sektoru, kde klesají akcie AMD, Nvidie a TSMC po zprávách, že Meta Platforms si pro budoucí implementaci zvolila AI čipy TPU od Googlu namísto jednotek od Nvidie. Trh začíná zohledňovat reálné riziko oslabující dominance mezi polovodičovými giganty.
Investoři zároveň vyčkávají na sadu makroekonomických dat, aby posoudili, zda optimismus ohledně možného snížení sazeb ze strany Fedu vydrží. Americký dolar dnes výrazně oslabuje, a to kvůli slabým makrodatům. PPI zaostal za očekáváním v jádrových ukazatelích a spotřebitelská důvěra podle Conference Board nečekaně oslabila, stejně jako maloobchodní tržby.
Nvidia a AMD dnes patří k nejslabším titulům na americkém trhu; klesá také Oracle. Akcie Alibaba (BABA.US) oslabují navzdory silným výsledkům.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Nvidia (NVDA) oslabuje o 6 % po zprávách, že Meta Platforms jedná o miliardových investicích do AI čipů Googlu, což naznačuje, že Alphabet získává pozici na úkor dosud nejziskovějšího AI akcelerátoru na trhu. Alphabet (GOOGL) roste o 4 % po otevření trhu a blíží se k tržní valuaci 4 biliony USD.
Alibaba Group (BABA) nejprve posílila o 4,1 % po oznámení nad očekávání rostoucích tržeb v klíčovém segmentu cloudu, které odrážejí rostoucí poptávku po výpočetním výkonu v době čínského AI boomu.
Amentum Holdings (AMTM) přidává 8,4 % poté, co IT firma zveřejnila upravené tržby za 4. čtvrtletí s meziročním růstem o 10 % a nad očekáváním.
Brinker International (EAT) posiluje o 2,0 %, když analytik Citi Jon Tower zvýšil doporučení pro provozovatele řetězců Chili’s a Maggiano’s z neutral na buy.
Sandisk (SNDK) roste o 1,1 % po oznámení, že nahradí společnost Interpublic Group v indexu S&P 500.
Spotify (SPOT) roste o 4,1 % poté, co deník Financial Times uvedl, že firma plánuje zvýšit ceny předplatného v USA v 1. čtvrtletí příštího roku.
Symbotic (SYM) posiluje o 13 % po zveřejnění výhledu tržeb na první čtvrtletí, který překonal průměrná očekávání analytiků.
Zoom Communications (ZM) přidává 5,1 % po oznámení, že výsledky za třetí čtvrtletí překonaly očekávání. Firma zároveň zvýšila výhled na celý rok.
Zdroj: xStation5
Makroekonomická data z USA
Spotřebitelská důvěra (říjen, Conference Board):
88,7 vs. očekávání 93,5; předchozí 94,6
Index výrobní aktivity Richmond (říjen):
-15 vs. očekávání -5; předchozí -4
Maloobchodní tržby (září):
Celkové: +0,2 % m/m, očekávání 0,4 % m/m, předchozí 0,6 % m/m
Jádrové: +0,3 % m/m, očekávání 0,3 % m/m, předchozí 0,6 % m/m
Bez pohonných hmot a aut: +0,1 % m/m, očekávání 0,4 % m/m, předchozí 0,6 % m/m
Výrobní inflace (PPI – září):
PPI meziročně: 2,7 %, v souladu s očekáváním; předchozí 2,7 %
PPI meziměsíčně: 0,3 %, v souladu s očekáváním; předchozí -0,1 %
PPI bez potravin/energií/dopravy y/y: očekávání 2,7 %; předchozí 2,8 %
PPI bez potravin/energií/dopravy m/m: očekávání 0,2 %; předchozí 0,3 %
Jádrový PPI y/y: očekávání 2,7 %; předchozí 2,8 %
Jádrový PPI m/m: očekávání 0,2 %; předchozí -0,1 %
Zdroj: xStation5
