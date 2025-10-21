US OPEN: Netflix ve středu pozornosti Wall Street

- Americký akciový trh se blíží k rozhodujícímu bodu výsledkové sezóny. Investoři netrpělivě čekají na výsledky Netflixu, které mohou určit další směřování indexů, zejména Nasdaq a S&P 500.
- General Motors zvýšil ziskové výhledy pro rok 2025 a zmírnil dopady cel, což pozitivně ovlivnilo sentiment v průmyslovém sektoru, zatímco Coca-Cola překvapila růstem tržeb podpořeným zvyšováním cen a silnou poptávkou.
- Navzdory solidním výsledkům společnosti Philip Morris investoři z akcie ustupují, což vedlo k jejímu poklesu. Trh totiž nadále vnímá výsledkové zprávy firem jako klíčový zdroj informací v situaci vládního shutdownu a nedostatku aktuálních makroekonomických dat.
Americký akciový trh vstupuje do klíčové fáze výsledkové sezóny. Hlavní indexy – S&P 500, Dow Jones a Nasdaq – zůstávají blízko historických maxim, ale investoři jsou stále opatrnější ohledně dalšího růstu.
Po silné rally v posledních měsících trh potřebuje potvrzení, že fundamenty drží krok s valuacemi.
Dnes se do centra pozornosti dostává Netflix, který po skončení seance zveřejní své kvartální výsledky.
Společnost je vnímána jako barometr sentimentu v technologickém a spotřebitelském sektoru.
Investoři očekávají růst počtu předplatitelů (zejména mimo USA), vyšší tržby a zlepšení ziskovosti – a to především díky strategii monetizace sdílení účtů a expanze reklamního segmentu.
➡️ Zpráva, která splní nebo překoná očekávání, by mohla podpořit Nasdaq a udržet optimismus na širším trhu.
➡️ Naopak zklamání, zejména v oblasti růstu uživatelů či provozních marží, může spustit korekci v segmentu Big Tech, který je hlavním tahounem nedávných zisků.
Ve stínu Netflixu hlásí pozitivní výsledky i další velké firmy –
General Motors zvýšil celoroční ziskový výhled a
Coca-Cola překonala očekávání díky silné cenové síle a stabilní poptávce.
Tyto výsledky potvrzují, že americký spotřebitel zůstává odolný navzdory nejistotám ohledně inflace a vysokých úrokových sazeb.
Dalším faktorem ovlivňujícím sentiment je částečný shutdown americké vlády, který zpomaluje zveřejňování klíčových makrodat.
Investoři se tak více spoléhají na výsledkové zprávy firem jako hlavní zdroj informací o reálném stavu ekonomiky.
V tomto kontextu páteční data o inflaci (CPI) získávají zvýšený význam a mohou ovlivnit očekávání ohledně politiky Fedu.
US500 (H1)
US500 futures si udržují býčí trend a konsolidují v úzkém pásmu po silném růstu z poloviny října.
Aktuální úrovně naznačují, že trh čeká na další impulz, přičemž uspořádání klouzavých průměrů EMA (25, 50 a 100) v klasickém býčím nastavení potvrzuje převahu kupujících.
Investoři se soustředí především na blížící se výsledky Netflixu, které by mohly prolomit konsolidaci a nastavit tón pro následující obchodní dny.
📌 Firemní zprávy:
Netflix (NFLX.US):
Akcie se pohybují poblíž včerejší závěrečné ceny.
Trh zůstává v módu vyčkávání před zveřejněním čtvrtletních výsledků, které mohou být zásadní pro další vývoj společnosti i sentiment v technologickém sektoru.
General Motors (GM.US):
Akcie posilují o více než 15 % po zveřejnění revidovaného výhledu.
Společnost snížila odhad negativního dopadu cel na své finanční výsledky a současně zvýšila ziskový výhled pro fiskální rok 2025.
GM oznámil další kroky k minimalizaci dopadů cel skrze optimalizaci nákladů a zlepšení provozních procesů, což by mělo pozitivně ovlivnit hospodaření v dalších čtvrtletích.
Investoři zprávu přijali pozitivně, což se promítlo do růstu ceny akcií a pozitivní nálady v automobilovém sektoru.
Tento vývoj zapadá do širšího trendu rostoucí důvěry ve schopnost amerických průmyslových firem čelit obchodním výzvám.
Coca-Cola (KO.US):
Akcie rostou o cca 3,5 % po oznámení výsledků za 1. čtvrtletí 2025, které překonaly očekávání analytiků.
Zisk na akcii činí 0,77 USD (+5 % y/y) a tržby dosáhly 11,22 miliardy USD, především díky zvyšování cen a příznivému produktovému mixu.
3M (MMM.US):
Akcie přidávají více než 4,5 % po zveřejnění čtvrtletních výsledků, které překonaly očekávání trhu.
Upravený zisk na akcii činil 2,19 USD (+10 % y/y), což je více než očekávaných 2,07 USD.
Společnost zároveň zvýšila celoroční výhled ziskovosti, což pozitivně ovlivnilo sentiment investorů.
Philip Morris (PM.US):
Akcie klesají téměř o 10 %, přestože společnost zveřejnila relativně solidní výsledky za Q3 2025.
Upravený EPS vzrostl o 17,3 %, čisté tržby o 9,4 %, a to zejména díky silnému růstu segmentu bezdýmných produktů, který nyní tvoří 41 % celkových příjmů.
Přesto investoři realizují zisky, což způsobilo pokles ceny akcií.
