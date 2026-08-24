US OPEN: Obchodní napětí mezi USA a Kanadou eskaluje

Americký akciový trh zahajuje týden mírným poklesem. Investoři zohledňují signály z dluhopisového a komoditního trhu, zatímco klíčové výsledky Nvidie budou zveřejněny až ve středu. Většina indexů na Wall Street klesá přibližně o 0,3 až 0,5 %.
Poklesy jsou aktuálně nejvýraznější na indexu US100, který ztrácí přibližně 1 %. Silnější pohyb technologického indexu je důsledkem poklesu akcií polovodičových a paměťových společností, které na začátku seance odepisují přibližně 3–5 %.
Pozornost mnoha investorů se stále soustředí na zásah amerického ministra financí na dluhopisovém trhu. Přesné dopady tohoto kroku je zatím obtížné vyhodnotit. Jednou z nejdůležitějších otázek je, zda šlo pouze o jednorázový zásah, nebo o začátek nové politiky zaměřené na ovlivňování dluhopisových výnosů.
Pro americké a kanadské investory je důležitý také úplný neúspěch obchodních jednání. Pro místní firmy nemusí být problémem pouze zavádění dalších obchodních omezení, ale také samotný charakter jednání, který má stále méně společného s diplomatickou komunikací mezi vyspělými státy. Patří sem mimo jiné požadavky USA, které by fakticky znamenaly vzdání se části ekonomické suverenity Kanady a odstranění francouzštiny jako jednoho z úředních jazyků. Dosavadním výsledkem jednání mezi USA a Kanadou jsou kanadská 20% odvetná cla, mimo jiné na ocelářské výrobky a dřevo.
Mírně pozitivní signál přichází z Perského zálivu, a to navzdory neúspěchu jednání mezi Íránem a USA. Podle amerického ministra energetiky může být objem vývozu ropy přes Hormuzský průliv výrazně vyšší, potenciálně až dvojnásobný, než naznačují veřejně dostupná data. Trend postupného obnovování nabídky z regionu podporuje také nedávné rozhodnutí Íránu umožnit průjezd několika tankerům patřícím Iráku.
Firemní zprávy
- Nucor (NUE.US): Akcie společnosti rostou přibližně o 4 % po zavedení odvetných cel Kanady vůči USA.
- Alibaba (BABA.US): Akcie čínské společnosti obchodované v USA klesají přibližně o 2 % po emisi akcií v hodnotě zhruba 10 miliard USD.
- PDD Holdings: Provozovatel platformy Temu po otevření trhu posiluje o více než 2 % díky lepším než očekávaným výsledkům. Zvláštní pozornost si zaslouží transakční poplatky, které vzrostly o 13 %.
- Applied Optoelectronics (AAOI.US): Akcie fotonické společnosti klesají až o 16 % poté, co regulatorní dokumenty naznačily přípravu emise akcií v hodnotě 600 milionů USD.
- RegenxBio (RGNX.US): Farmaceutická společnost ztrácí až 25 % poté, co FDA pozastavila další testování genové terapie RGX-121 určené k léčbě Hunterova syndromu.
- ArcelorMittal (MT.US): Akcie provozovatele oceláren a distributora hutních výrobků rostou přibližně o 2 % po pozitivním doporučení investiční společnosti.
Technická analýza US100 (D1)
Graf ukazuje, že se cena pohybuje zřetelně v rámci rozšiřujícího se klesajícího kanálu. Aktuální slabost na straně kupujících potvrzuje rychlý návrat z oblasti nad přibližně 30 000 bodů a pokračující pohyb směrem k 61,8% Fibonacciho úrovni.
Linie MACD protíná signální linii směrem dolů, což může podporovat scénář pokračující korekce. V tomto kontextu je však důležité sledovat překrývající se zóny rezistence, zejména Fibonacciho úrovně, EMA100 a spodní hranici trendu. Půjde o velmi důležitý test sentimentu, ale proražení takto silné rezistence může být pro prodávající výraznou výzvou.
Zdroj: xStation5
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