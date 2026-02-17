US OPEN: Trh pod tlakem kvůli AI

První obchodní seance v USA v tomto týdnu připadá na úterý kvůli včerejšímu svátku. Investoři působí alespoň mírně znepokojeně. Tlak na ocenění pramení především z obav o kondici technologických společností. Část trhu vnímá vážnou hrozbu pro tradiční obchodní modely, zatímco jiní upozorňují na systémová rizika spojená s nadměrným CAPEX. Situaci nepomáhá ani přetrvávající napětí mezi Íránem a USA navzdory probíhajícím jednáním.
Futures na hlavní indexy před otevřením trhu i krátce po něm klesají. Největší ztráty vykazuje US100, který odepisuje více než 0,6 %, zatímco futures na DOW si vedou relativně nejlépe s poklesem kolem 0,3 %.
Makroekonomická data:
- Byla zveřejněna lednová inflace v Kanadě. Údaj zaostal za očekáváním a zpomalování růstu cen se dále prohlubuje. Meziroční CPI klesl na 2,3 %.
- ADP zveřejnil týdenní změnu zaměstnanosti v USA. Soukromý ukazatel naznačuje růst pracovních míst o 10 300. Oproti přelomu ledna a února jde o zlepšení, hodnota však zůstává pod průměrem.
- Index NY Empire State pro výrobní sektor překonal očekávání a klesl na 7,1 ze 7,7 při očekávání 6,4.
- Index zaměstnanostních trendů CB za leden dosáhl 105 bodů oproti předchozím 104,27.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupci mají potíže znovu získat iniciativu na indexu. Odraz od úrovně 61,8 % Fibonacci byl rychle vymazán. Cena zůstává pod 50 a 100 EMA. Klíčovou úrovní k obraně je 50% Fibonacci. Pokud nabídka stlačí cenu výrazně pod ~24 500 bodů, lze očekávat další korekci směrem k 200 EMA a úrovni 61,8 % Fibonacci.
Zprávy ze společností:
- Norwegian Cruise (NCLH.US): Provozovatel výletních lodí roste přibližně o 6 % po zprávách WSJ, že Elliott Investments koupil významný podíl.
- Zim Integrated Shipping (ZIM.US): Akcie posilují o 35 % po potvrzení převzetí společnosti firmou Hapag-Lloyd AG.
- Warner Bros (WBD.US): Akcie rostou o 2 % po informacích o obnovení jednání o převzetí s Paramount a Skydance.
- Palo Alto (PANW.US): Jeden z lídrů v oblasti kyberbezpečnosti dnes zveřejní výsledky. Trh očekává EPS za 4Q ve výši 9,3–9,4 USD a tržby minimálně 2,5 miliardy USD.
