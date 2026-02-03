US Open: US100 klesá o 0,5 % pod tlakem IT sektoru 📉ServiceNow oslabuje o 6 %

Nálada na Wall Street se dnes zhoršuje v důsledku poklesu v softwarovém sektoru, kde akcie společností jako Intuit, ServiceNow a Accenture prudce klesají. Trh se zdá být znepokojen zpomalením tempa růstu tohoto sektoru a zrychlujícím se zaváděním umělé inteligence, což může mít negativní dopad na dlouhodobé růstové vyhlídky a obchodní modely mnoha firem.
- Futures na index Nasdaq 100 (US100) klesly o 0,5 %, zatímco futures na index S&P 500 (US500) jsou mírně nižší. Futures na index Dow Jones (US30) zaznamenávají mírné zisky.
- ServiceNow (NOW.US) klesl o 6 % a dosáhl nejnižší úrovně od jara 2024, a to i přes solidní výsledky a téměř 20% meziroční růst tržeb.
- Accenture (ACN.US) klesá o více než 7 %. Rozsah poklesu vyvolává obavy o zdraví širšího odvětví konzultačních a IT služeb.
- Walmart (WMT.US) dnes poprvé ve své historii překonal tržní kapitalizaci 1 bilionu dolarů. Piper Sandler zvýšil svou cílovou cenu na 130 dolarů za akcii.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Nálada v odvětví softwaru a IT služeb je dnes velmi slabá. Akcie společností Accenture, IBM, Shopify, Salesforce a ServiceNow prudce klesají.
Zdroj: xStation5
ServiceNow pod tlakem
Společnost ServiceNow předložila silnou zprávu za 4. čtvrtletí 2025, ale trh přesto reagoval prudkým výprodejem. Společnost vykázala EPS ve výši 0,92 USD (konsensus 0,89 USD) a tržby ve výši 3,57 mld. USD (konsensus 3,53 mld. USD). Navzdory překonání očekávání cena akcií klesla na přibližně 110 USD.
- Nejsilnější částí zprávy byly předplatné. Tržby z předplatného dosáhly 3,466 mld. USD, což představuje meziroční růst o 19,5 % při konstantním kurzu. Společnost ServiceNow také zakončila rok s volným cash flow (FCF) ve výši 4,6 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 34 %. Kromě toho společnost oznámila schválení zpětného odkupu akcií v hodnotě 5 mld. USD.
- Pro rok 2026 společnost ServiceNow předpokládá příjmy z předplatného ve výši 15,53 až 15,57 mld. USD, což znamená růst o 19,5 % až 20 %. Cílí také na 32% provozní marži (zlepšení o 100 bazických bodů) a FCF marži 36 %. Vedení společnosti klade velký důraz na „podnikovou platformu AI“ a zdůrazňuje partnerství se společnostmi OpenAI a Microsoft. Generální ředitel Bill McDermott popsal ServiceNow jako „sémantickou vrstvu“, která má pomoci rozšířit využití AI v organizacích.
- Trh však zdá se naznačuje, že silné výsledky samy o sobě nestačí. Investoři se zaměřují především na dynamiku růstu v nadcházejících čtvrtletích a odolnost poptávky. Materiál také upozornil na rizika, včetně volatility trhu, výzvy spojené s rozšířením AI ve velkých podnicích, konkurenčního tlaku v oblasti softwaru a AI a dopadu makroekonomických podmínek na rozpočty zákazníků.
Zdroj: xStation5
