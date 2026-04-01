US Open 🗽 US500 posiluje před otevřením Wall Street

Futures na americké indexy před otevřením americké seance mírně rostou. S&P 500 zažil nejlepší seanci od května loňského roku a investoři nyní vyhodnocují, zda má současný odraz ještě prostor pokračovat. Futures na S&P 500 rostou o 0,6 %, Dow Jones přidává 0,5 % a Nasdaq 100 (US100) posiluje téměř o 0,9 %. Americký dolar po silnějších než očekávaných datech ADP z USA mírně posílil, když změna zaměstnanosti v soukromém sektoru překonala odhady (62 tis. vs. očekávaných 40 tis.).
- Hedgeové fondy snižovaly expozici vůči globálním akciím už šest týdnů v řadě, a to především prostřednictvím short sellingu, přičemž výprodej zasáhl všechny hlavní regiony. V Evropě dosáhly krátké pozice v makro instrumentech přibližně 11 %, což je nejvyšší úroveň za 10 let. Za posledních šest týdnů byl čistý prodej amerických akcií třetí největší za poslední dekádu a přiblížil se úrovním z období covidu. Commodity Trading Advisors (CTA) prodali za poslední měsíc akcie v objemu přibližně 190 miliard USD a aktuálně drží čistou krátkou pozici kolem 50 miliard USD. Goldman Sachs odhaduje, že CTA by se v průběhu příštího měsíce mohli stát kupci v každém scénáři.
- Goldman Sachs zároveň očekává, že penzijní fondy budou kvůli rebalancování na konci měsíce a čtvrtletí nakupovat akcie. Na konci měsíce má navíc expirace opcí odstranit přibližně 7 miliard USD negativní gama expozice, což by mohlo snížit tlak na trh. Nasdaq 100 klesl z maxima o více než 10 % a vstoupil do formální korekce, zatímco S&P 500 se k tomu blíží. Evropský index Stoxx 600 v březnu oslabil přibližně o 9 % a směřuje k nejhoršímu měsíci za šest let. Akciové trhy se dostaly na technicky přeprodané úrovně a Goldman Sachs už v pondělí upozornil na známky kapitulace hedgeových fondů a velmi vysokou úroveň pesimismu.
US500 (H1)
Zdroj: xStation5
Zprávy z amerického akciového trhu:
- Sektorové ETF XLE zaměřené na energetiku klesá o téměř 2 % poté, co Donald Trump uvedl, že by USA mohly opustit Írán během dvou až tří týdnů.
- Nike ztrácí 11 % po slabém výhledu. Společnost zároveň obdržela zhoršené doporučení od JPMorgan, Goldman Sachs a Bank of America.
- Akcie RH klesají o více než 20 % poté, co firma zaostala za očekáváním na úrovni zisku, tržeb i výhledu.
- Cal-Maine Foods roste o 4 % poté, co překonala očekávání jak u EPS, tak u tržeb.
- nCino posiluje o 23,2 %, protože kvartální ukazatele i výhled překonaly očekávání.
- Target Hospitality roste o 33,4 % po získání kontraktu na datové centrum v hodnotě přes 550 milionů USD.
- Bank of America přidává 1,2 % a Wells Fargo roste o 1,5 % poté, co HSBC zvýšila doporučení pro bankovní sektor z „Hold“ na „Buy“.
- UnitedHealth posiluje o 1,3 % poté, co společnost Raymond James zvýšila doporučení z „Market Perform“ na „Outperform“.
- Rivian roste o 2,6 % po zvýšení doporučení od DA Davidson z „Underperform“ na „Neutral“.
Bank of America (BAC.US), D1 timeframe
Zdroj: xStation5
