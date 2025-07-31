US OPEN: Výsledky Microsoftu a Meta prodlužují rally velkých technologických firem (31.07.2025)

Wall Street dnes posiluje díky nejnovějším výsledkům velkých technologických firem, které působí uklidňujícím dojmem v prostředí obav z možného nadhodnocení technologických megakapitalizací a přeinvestovanosti do AI. Americké indexy se většinou obchodují v zelených číslech, a to navzdory mírně jestřábímu postoji Fedu ohledně sazeb a vyšší než očekávané inflaci
(Nasdaq: +1,25 %, S&P 500: +0,7 %, DJIA: +0,3 %, Russell 2000: –0,2 %).
Inflace v USA v červnu vzrostla – index cen PCE se zvýšil o 0,3 %, protože cla začala zvyšovat ceny zboží. Meziroční inflace dosáhla 2,6 %, zatímco jádrová inflace zůstala na 2,8 %. Spotřebitelské výdaje vzrostly o 0,3 %, čímž se odrazily od stagnace v květnu. Navzdory tlaku z tarifů Fed ponechal sazby beze změny, ale naznačil, že cenové efekty mohou přetrvávat.
Technologické akcie dnes vedou trh, přičemž sektor komunikačních služeb podpořil 12% růst akcií Meta po silných výsledcích. Tento zisk kompenzoval 8% pokles Paramount Global před výsledky.
Microsoft posílil o 5 % po výrazném překonání očekávání, čímž jeho tržní kapitalizace přesáhla 4 biliony USD. Do růstové vlny se přidaly také Nvidia (NVDA.US: +1,6 %) a Amazon (AMZN.US: +4,3 %), zatímco Apple (AAPL.US) se obchoduje beze změny před zveřejněním výsledků.
Dnešní výkonnost sektorů indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Finance LP
US100 (H1)
Futures na Nasdaq korigovaly část předburzovních růstů, přestože prodejní tlak byl zastaven na předchozí rezistenci kolem úrovně 23 600, která byla proražena po zveřejnění výsledků Meta a Microsoftu.
US100 se aktuálně obchoduje kolem 30hodinového exponenciálního klouzavého průměru (EMA30; světle fialová) a další vývoj bude výrazně záviset na finančních výsledcích Applu a Amazonu, které budou zveřejněny po skončení seance.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- Arm Holdings (ARM.US) se propadá o 10 %, když výhled zisku za Q2 zaostal za očekáváním kvůli rostoucím výdajům na výzkum a vývoj v souvislosti s AI. Ačkoliv tržby byly v souladu s odhady, ziskový výhled zklamal. CEO Haas zdůraznil dlouhodobé přínosy z investic zaměřených na AI, jako je projekt Stargate s OpenAI. Investoři zůstávají obezřetní kvůli slabosti v polovodičovém sektoru a obavám z cel.
- eBay (EBAY.US) roste v premarketu o 17 % po výsledcích za Q2, které překonaly očekávání, a silném výhledu. GMV v klíčových kategoriích vzrostl o 10 %, což ukazuje na dynamiku v hlavních segmentech. Analytici akcie navýšili hodnocení s odkazem na strukturální růst, odolnou poptávku a rozšiřující se marže. Tahounem byly USA a sběratelské zboží. Výhled na Q3 signalizuje stabilitu i přes makro a regulační nejistotu.
- Meta (META.US) vyskočila o 12 %, když výsledky za Q2 překonaly očekávání – tržby vzrostly o 22 %, tažené silnými reklamními cenami a uživatelským růstem napříč Family of Apps. AI-related CapEx roste a v roce 2026 může dosáhnout až 100 miliard USD. Navzdory přetrvávajícím ztrátám Reality Labs podporují silné marže (43 %) a +9 % růst cen reklamy agresivní investice do AI infrastruktury.
- Microsoft (MSFT.US) vzrostl v premarketu o 5 % po silných výsledcích za Q4 – hlavním tahounem byl 39% růst Azure a široká síla v cloudu. Zisk na akcii i tržby překonaly odhady, což zmírnilo obavy investorů ohledně CapEx. Analytici ocenili momentum v oblasti AI a adopci u firemních zákazníků. Copilot překonal 100 milionů uživatelů. CapEx dosáhl 24,2 miliardy USD.
- Qualcomm (QCOM.US) klesá po zveřejnění výsledků za Q3 o 4,2 % v after-hours obchodování – výsledky byly smíšené a výhled opatrný. Ačkoliv tržby i zisk na akcii překonaly očekávání, růst příjmů z mobilních zařízení zaostal, pravděpodobně kvůli předzásobení z důvodu cel. Silný růst naopak zaznamenaly segmenty automotive a IoT. Analytici jsou rozděleni, ale vidí dlouhodobý růstový potenciál.
- Western Digital (WDC.US) přidal 6,7 % po překonání odhadů za Q4 a optimistickém výhledu na Q1. Silná poptávka po cloudu, omezená nabídka HDD a momentum u vysokokapacitních disků zlepšily marže i tržby. Analytici očekávají růst u hrubé marže, EPS i zpětného odkupu akcií. Potřeby AI a hyperscaler úložišť podporují dlouhodobý růst. Akcie překonávají konkurenci jako Seagate.
