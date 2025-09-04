US100 mírně posiluje před zveřejněním amerického ISM indexu služeb 🗽 SUI20 roste o 1,5 %

Futures na Nasdaq 100 (US100) dnes rostou po slabé seanci včera a snaží se zvrátit medvědí technický pattern hlava a ramena. Hlavní rezistenční zóny se nacházejí na 23 700 a 24 000 bodech a pokud momentum přetrvá, můžeme v krátkodobém horizontu očekávat odraz k úrovni 23 700.
Ve 14:15 bude zveřejněn ADP report z amerického trhu práce a ve 14:30 následují týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Oba reporty mohou být pro trh klíčové před zítřejšími oficiálními NFP daty.
Nejdůležitějším údajem dne bude ISM report služeb z USA, který bude zveřejněn ve 16:00.
Trhy zároveň čekají na výsledky společnosti Broadcom (AVGO.US), které budou oznámeny po dnešním závěru obchodování na Wall Street. Analytici Evercore ISI zlepšili doporučení pro amerického giganta v oblasti AI čipů a zvýšili cílovou cenu na 342 USD s odkazem na silnou poptávku po datových centrech. Tento report by mohl ovlivnit celý technologický sektor, protože trh zůstává citlivý po mírně slabších výsledcích Nvidia, jejíž tržby z datových center nedosáhly očekávání.
Zdroj: xStation5
Z evropských benchmarků je dnes nejsilnější index SUI20, který posiluje o více než 2 %, především díky růstu společností jako Roche, Givaudan, Lindt, ABB, ams a Barry Callebaut. Téměř všechny švýcarské akcie dnes obchodují v zelených číslech a jak ukazuje graf níže, futures na SUI20 prorážejí nad EMA200 (červená linie), což signalizuje rostoucí poptávku, která posouvá přední švýcarský akciový index na nejvyšší úroveň od června.
Zdroj: xStation5
