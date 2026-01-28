US500 na historickém maximu před zasedáním Fedu 🗽 Podpoří momentum BigTech?

Futures na index S&P 500 (US500) dnes dosáhly rekordního maxima kolem úrovně 7 040 bodů, zatímco trhy vyčkávají na rozhodnutí Fedu naplánované na 20:00. Tento týden zveřejní výsledky čtyři společnosti ze skupiny „Magnificent 7“: Meta Platforms a Microsoft (oba dnes po uzavření americké seance) a dále Apple a Tesla. Tato kombinace naznačuje zvýšenou volatilitu na US500 – oběma směry.
Zdroj: xStation5
Co očekávat od výsledků Big Tech?
Po dnešním uzavření americké seance zveřejní hospodářské výsledky dva technologičtí giganti – Microsoft a Meta Platforms. Tržní očekávání jsou vysoká.
- V posledních čtvrtletích patřila skupina „Magnificent 7“ mezi hlavní tahouny meziročního růstu ziskovosti celého indexu S&P 500. Otázkou nyní je, kolik z nich se v Q4 2025 zařadí mezi pět největších přispěvatelů k růstu zisků?
- Konsenzus pro celý index S&P 500 počítá s meziročním růstem zisků o +8,2 % ve 4. čtvrtletí 2025. Pokud se toto číslo potvrdí, půjde o desáté po sobě jdoucí čtvrtletí růstu ziskovosti indexu.
- V tuto chvíli patří mezi pět největších přispěvatelů k meziročnímu růstu zisků v Q4 (seřazeno dle přínosu): Nvidia, Boeing, Alphabet (Google), Micron Technology a Microsoft.
- To znamená, že tři z pěti největších přispěvatelů k růstu zisků ve čtvrtletí patří do skupiny „Magnificent 7“: Nvidia, Alphabet a Microsoft, který reportuje již dnes.
- Společnost Boeing, která nepatří do této skupiny, těží hlavně z nízké srovnávací základny – před rokem vykázala velkou ztrátu (včetně mimořádných nákladů promítnutých do non-GAAP EPS).
Výhled:
Analytici očekávají v roce 2026 dvouciferný růst ziskovosti jak pro „Magnificent 7“, tak pro zbytek indexu. Pro skupinu Mag7 se predikuje zrychlení růstu zisků až na +23 % y/y, zatímco u ostatních firem z indexu S&P 500 se čeká růst +12,1 % y/y. Pokud se tyto odhady potvrdí (nebo se ukážou jako konzervativní), index má šanci na silný výkon v letošním roce.
Trh aktuálně započítává růst EPS u Mag7 ve Q4 2025 kolem +20 %, zatímco zbytek firem v indexu (493 společností) má růst pouze kolem +4 %.
Zdroj: FactSet Research
Podle dat společnosti FactSet ke dni 23. ledna již zveřejnilo výsledky přibližně 13 % firem z indexu S&P 500.
Z toho:
-
75 % překonalo očekávání ohledně EPS (pozitivní překvapení)
-
69 % překonalo očekávání na tržbách
Revize odhadů:
- K 31. prosinci trh očekával +8,3 % meziroční růst zisků ve Q4. Aktuální odhad je mírně nižší, na +8,2 %.
- Čtyři sektory mají nyní nižší očekávání zisků než koncem prosince, a to v důsledku revizí EPS směrem dolů a negativních překvapení ve výsledcích.
Výhled Q1 2026:
-
6 společností z indexu S&P 500 vydalo negativní výhled EPS
-
4 společnosti oznámily pozitivní výhled
Ocenění:
Forward P/E pro následujících 12 měsíců u indexu S&P 500 činí 22,1, což je:
-
nad 5letým průměrem (20,0)
-
nad 10letým průměrem (18,8)
Trh je tedy z historického pohledu relativně drahý, ale dvouciferný očekávaný růst zisků v roce 2026 představuje silný argument pro tzv. „prémiové ocenění.“
Zdroj: FactSet Research
