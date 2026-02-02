US500 se zotavuje po výprodeji📈 Analýza výsledkové sezóny na Wall Street🗽

Výsledková sezóna za 4. čtvrtletí 2025 na Wall Street se vyvíjí podstatně lépe, než investoři ještě koncem prosince očekávali. S přibližně jednou třetinou společností z indexu S&P 500, které již výsledky zveřejnily, se rýsuje čím dál jasnější obrázek.
- Podle dat společnosti FactSet k 30. lednu 2026 většina firem překonává očekávání, a to jak z hlediska tržeb, tak zisků.
- Zároveň revize odhadů zisku na akcii pro rok 2026 překonávají historický průměr a jsou silnější než v roce 2025. Tato situace podporuje býčí scénář a posiluje argument, že index S&P 500 by se mohl poměrně rychle vrátit nad hranici 7 000 bodů. Níže uvádíme na základě údajů FactSet klíčové body, které rámují aktuální vývoj výsledkové sezóny.
Zdroj: BofA Global Research
FactSet skóre: výsledky vs. očekávání zůstávají výrazně pozitivní
Doposud přibližně 75 % společností z indexu S&P 500 překonalo odhady zisku na akcii (EPS), a 65 % pozitivně překvapilo na tržbách. Tato kombinace naznačuje, že očekávání byla nastavena konzervativně – zejména vzhledem k přetrvávajícím obavám z růstu nákladů a cel – zatímco firmy vykazují silnější provozní odolnost, než trh původně ocenil.
Z pohledu celého indexu je klíčovým údajem sloučená meziroční míra růstu zisku na úrovni 11,9 %. Pokud si tento tempo udrží zbytek výsledkové sezóny, S&P 500 zaznamená páté čtvrtletí v řadě s dvouciferným růstem zisku – což je silný signál, že ziskový cyklus nadále podporuje akciový trh.
Ještě před měsícem, k 31. prosinci, implikoval konsenzus růst zisku za Q4 jen 8,3 % – tedy výrazně méně než dnešních ~11,9 %. Tento rozdíl ukazuje, že sezóna není jen „ne zklamáním“, ale skutečně posouvá očekávání vzhůru. Tento pozitivní vývoj je navíc dostatečně široký, aby byl patrný i na úrovni jednotlivých sektorů: Šest sektorů nyní vykazuje lepší výsledky než na konci roku, zejména díky pozitivním EPS překvapením.
Čisté marže: nejvýraznější prvek této sezóny
Nejpůsobivějším faktorem výsledkové sezóny je ziskovost. Navzdory probíhajícím debatám o clech, mzdových nákladech, logistice a cenových tlacích reportuje index S&P 500 za Q4 sloučenou čistou marži 13,2 %. Pokud se tento údaj potvrdí, půjde o nejvyšší čistou marži od začátku měření FactSet v roce 2009, čímž by překonala dosavadní rekord 13,1 % z minulého čtvrtletí. Jinými slovy – marže nepodléhají nákladovému tlaku, ale drží se na historických maximech, čímž vyvracejí narativ o rychle se zhoršující ziskovosti.
Sektorový pohled: technologické a průmyslové firmy táhnou růst
Z meziročního hlediska je růst marží koncentrovaný, ale významný:
-
Informační technologie: růst čisté marže na 29,0 % z 26,8 %
-
Průmysl: zlepšení na 12,5 % z 10,7 %
Naopak některé sektory zaznamenávají pokles marží. Například nemovitostní sektor klesl na 33,5 % z 35,1 %. Energetika zůstává prakticky beze změny – 7,8 % meziročně. Je však třeba poznamenat, že nejde o plošný „boom“ marží. Pouze pět sektorů je aktuálně nad svým pětiletým průměrem čisté marže, přičemž vedou technologie a průmysl. Sektory jako zdravotnictví a nemovitosti zůstávají pod dlouhodobým průměrem.
Zdroj: FactSet
Mezikvartální srovnání: smíšené signály pod rekordními titulky
Z hlediska mezikvartálního vývoje (Q4 vs. Q3) je situace méně rovnoměrná. Pouze tři sektory vykazují růst marží oproti předchozímu čtvrtletí, v čele s průmyslem (12,5 % vs. 10,5 %).
Většina sektorů čelí poklesu marží, přičemž nejvýraznější propad je vidět v sektoru utilit (12,9 % vs. 17,1 %).
To naznačuje, že rekordní marže na úrovni celého indexu není výsledkem plošného zlepšení, ale spíše důsledkem toho, že několik velkých, vysoce ziskových segmentů si udržuje výjimečně vysokou ziskovost, a mají dostatečnou váhu, aby vytáhly celkový průměr indexu S&P 500.
Výhled na Q1 2026: konstruktivní, nikoli však euforický
Komentáře firem k následujícímu čtvrtletí působí stabilně, ale zdrženlivě:
-
17 společností vydalo pozitivní výhled EPS
-
7 společností vydalo negativní výhled EPS
To sice nenaznačuje tržní euforii, ale ukazuje, že managementy firem nadále vidí více příležitostí k růstu než rizik zhoršení situace.
Ocenění: investoři platí prémii za sílu ziskovosti
Na druhé straně silných fundamentů stojí valuace. Forward P/E indexu S&P 500 na příštích 12 měsíců činí 22,2, což je výrazně nad:
-
5letým průměrem (20,0)
-
10letým průměrem (18,8)
Trh tedy již nyní platí vyšší cenu za udržitelnou sílu marží a pokračující růst zisků. Jinými slovy: základy jsou silné, ale prostor pro zklamání je omezený – jakýkoli výkyv ve výsledcích by mohl mít větší dopad na ceny akcií než v prostředí s nižším oceněním.
Zdroj: FactSet
Výhled na rok 2026: očekává se další růst marží
Konsenzuální očekávání naznačují, že ziskové marže by mohly v roce 2026 dále růst, a to s projekcí čistých marží přibližně na úrovni:
-
13,2 % (Q1 2026)
-
13,8 % (Q2 2026)
-
14,2 % (Q3 2026)
-
14,2 % (Q4 2026)
Pokud trh dokáže tento trend udržet, mohou být vysoké valuace obhajitelné – bude to však vyžadovat pokračující nákladovou disciplínu a trvalou cenovou sílu. Q4 2025 se formuje jako další čtvrtletí silného růstu tržeb a rekordní ziskovosti, nikoliv období tlaku na marže. Hlavním rizikem pro akcie tak není samotné prostředí ziskovosti, ale skutečnost, že při současných valuacích budou investoři požadovat téměř bezchybnou realizaci – zejména směrem do dalších kvartálů roku 2026.
Technický pohled na US500 (D1)
Futures na index S&P 500 (US500) rychle překonaly 50denní klouzavý průměr EMA na denním grafu a opět se pohybují v blízkosti úrovně 6 950 bodů. Silná výsledková sezóna nadále podporuje býčí scénář a pomáhá kompenzovat negativní momentové signály.
Zdroj: xStation5
