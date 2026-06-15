USA a Írán se dohodly na příměří, ropa prudce zlevňuje 📉

Spojené státy a Írán podle aktuálních zpráv dosáhly předběžné dohody, která má ukončit ozbrojený konflikt a znovu otevřít Hormuzský průliv. Právě tato námořní tepna byla v posledních měsících jedním z hlavních zdrojů napětí na energetických trzích, protože přes ni běžně proudí významná část světové ropy a zkapalněného zemního plynu. Dohoda má být formálně podepsána ve Švýcarsku 19. června, přičemž následovat má 60denní období jednání o širší dohodě včetně íránského jaderného programu.
Reakce trhů byla okamžitá. Cena ropy Brent po oznámení dohody klesla o více než 4 % směrem k úrovni okolo 83 USD za barel, protože investoři začali rychle odepisovat geopolitickou rizikovou prémii. Pod tlak se dostala také americká ropa WTI, zatímco akciové trhy v Asii naopak výrazně posílily díky naději, že obnovení přepravy ropy zmírní inflační tlaky.
Pro energetický trh je klíčové, že Hormuzský průliv představuje jednu z nejcitlivějších tras globálního obchodu s ropou. Před blokádou přes něj proudila přibližně pětina světové nabídky ropy a LNG. Podle dostupných dat se navíc v Perském zálivu stále nacházejí stovky lodí čekajících na vyplutí, což znamená, že návrat k běžnému provozu nemusí být okamžitý. I po podpisu dohody bude důležité sledovat odminování vodní cesty, technický stav infrastruktury a rychlost obnovení tankerové dopravy.
Z pohledu investorů dohoda přináší výraznou úlevu, ale neznamená úplné odstranění rizik. Klíčové otázky zůstávají otevřené, zejména budoucnost íránského jaderného programu, rozsah případného uvolnění sankcí a role Izraele, který není přímou stranou dohody. Írán zároveň podle dostupných zpráv požaduje odstranění primárních i sekundárních sankcí a přístup k zahraničním finančním prostředkům, což může být politicky obtížné prosadit ve Spojených státech.
Krátkodobě může dohoda pomoci centrálním bankám, protože nižší ceny energií snižují riziko nové inflační vlny. To je důležité zejména pro země závislé na dovozu ropy, kde dražší energie v posledních měsících zvyšovaly tlak na spotřebitele i firmy. Pokud se přeprava přes Hormuz začne skutečně normalizovat, může se část trhu přesunout z obranného režimu zpět k rizikovějším aktivům.
Investoři by však měli počítat s tím, že trh nyní oceňuje především naději, nikoli definitivní mír. Dohoda zatím nemá zveřejněný kompletní text a rozdílná vyjádření Washingtonu a Teheránu ukazují, že obě strany si výsledek vykládají odlišně. Právě tato nejistota může způsobit zvýšenou volatilitu ropy i akciových trhů v dalších dnech.
Graf ropy Brent (OIL, H4)
Zdroj: xStation5
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