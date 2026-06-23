USA chystají masivní úvěry pro jaderné reaktory: Westinghouse může být hlavním vítězem 🚀

Administrativa Donalda Trumpa má podle dostupných informací poskytnout až 17,5 miliardy USD ve formě úvěrů na financování objednávek vybavení pro velké jaderné reaktory společnosti Westinghouse Electric. Podpora má směřovat k sedmi zatím nejmenovaným energetickým společnostem, které podepsaly předběžné dohody o záměru využít úvěry od amerického ministerstva energetiky.
Cílem je oživit výstavbu velkých konvenčních jaderných elektráren v USA. Trumpova administrativa vnímá jadernou energii jako klíčový zdroj stabilní elektřiny pro datová centra, rozvoj umělé inteligence a širší ekonomický růst. Právě rychle rostoucí spotřeba elektřiny ze strany AI infrastruktury zvyšuje tlak na hledání zdrojů, které dokážou dodávat výkon nepřetržitě a ve velkém rozsahu.
Prezident Trump již dříve podepsal exekutivní nařízení, podle kterého by Spojené státy měly mít do roku 2030 ve výstavbě 10 velkých konvenčních jaderných reaktorů. To by znamenalo výrazný obrat proti posledním dekádám, kdy výstavba velkých jaderných bloků v USA prakticky stagnovala. V tomto století byly dokončeny pouze tři velké reaktory a aktuálně se žádný nový velký blok nestaví.
Důležitou roli v plánovaném restartu má sehrát reaktor AP1000 od Westinghouse. Jde o gigawattový reaktor, který patří mezi hlavní technologie pro velké jaderné projekty. Westinghouse vlastní Brookfield Asset Management a kanadský producent uranu Cameco, což znamená, že případné rozšíření amerických jaderných projektů může být důležité nejen pro energetiku, ale také pro dodavatelský řetězec v oblasti jaderných technologií a uranu.
Zajímavé je, že zatímco mnoho firem v USA prosazuje novou generaci menších modulárních reaktorů, vláda nyní znovu obrací pozornost k velkým tradičním blokům. Ty jsou kapitálově náročné a výstavba bývá dlouhá, ale jejich výhodou je vysoký stabilní výkon. Právě ten může být pro provoz velkých datových center strategicky důležitý.
Z pohledu investorů jde o další signál, že jaderná energetika se vrací do centra pozornosti. Rostoucí poptávka po elektřině, tlak na spolehlivost sítí a expanze AI infrastruktury mohou vytvořit příležitosti pro firmy napojené na jaderné technologie, výstavbu elektráren, turbíny, palivový cyklus i těžbu uranu. Rizikem však zůstávají vysoké náklady, dlouhé schvalovací procesy a historie zpoždění u velkých jaderných projektů.
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