USA Rare Earth přebírá klíčové brazilské doly na kovy vzácných zemin ⛏️

Společnost USA Rare Earth (USAR.US) oznámila převzetí brazilské firmy Serra Verde za 2,8 miliardy USD. Jde o důležitý krok ke snížení závislosti západních dodavatelských řetězců na Číně.
Serra Verde je klíčovým hráčem na brazilském těžebním trhu a provozuje strategický důl ve státě Goiás. Tento projekt je výjimečný tím, že jde o jeden z mála velkokapacitních dolů mimo Asii, který těží vzácná ložiska ve formě iontových jílů. Tyto typy ložisek jsou v odvětví velmi ceněné, protože se relativně snadno těží a obsahují mimořádně vysoký podíl takzvaných těžkých vzácných zemin, například dysprosia a terbia. Jde o nejdražší a nejvzácnější prvky na trhu, které jsou naprosto nezbytné pro výrobu výkonných magnetů odolných vůči vysokým teplotám.
Trhy na tuto zprávu reagovaly velmi pozitivně a akcie americké společnosti po oznámení vyskočily o více než 10 %. Investoři tento krok zjevně oceňují, protože v něm vidí reálný potenciál narušit asijský monopol na trhu s kritickými surovinami. Transakce, plánovaná na třetí čtvrtletí roku 2026, přímo reaguje na geopolitickou potřebu urychlené diverzifikace zdrojů strategických surovin.
Toto rozhodnutí je součástí širšího kontextu globální konkurence, ve kterém kovy vzácných zemin představují klíčový vyjednávací nástroj. Převzatý důl dodává čtyři nejdůležitější magnetické prvky, tedy neodym, praseodym, dysprosium a terbium. Ty jsou naprosto zásadní pro výrobu moderní elektroniky, elektromobilů a pokročilé vojenské techniky. Stabilní poptávku zajišťuje už uzavřená patnáctiletá odběrová dohoda. Ta pokrývá 100 % produkce těchto kovů a je realizována za silné účasti amerických vládních institucí i soukromého kapitálu.
Pro USA tato akvizice společnosti Rare Earth upevňuje její pozici nesporného lídra při budování bezpečného ekosystému kovů vzácných zemin na Západě. Rostoucí podpora z Washingtonu, který aktivně usiluje o stimulaci investic do těžby a zabezpečení dodávek, dále snižuje provozní riziko. Vzhledem k exponenciálně rostoucí poptávce tažené energetickou transformací dává exkluzivní přístup k tak velkému dolu mimo Asii společnosti masivní konkurenční výhodu. Dvouciferný růst ceny akcií nakonec potvrzuje, že zajištění nezávislosti strategických dodavatelských řetězců patří mezi nejvyhledávanější růstové katalyzátory na Wall Street.
Cena akcií společnosti dnes prudce roste, i když zisky se s postupem druhé poloviny pondělní seance zmírňují. RSI při 14denním nastavení se navíc blíží hranici 70 bodů, na které v minulosti docházelo ke korekcím směrem dolů. Zdroj: xStation
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Coinbase spouští v Británii kryptem zajištěné půjčky a rozšiřuje produkt Borrow mimo USA
TopBuild roste poté, co QXO dohodlo akvizici za 17 miliard USD
Adobe na Summitu spouští enterprise AI sadu, akcie rostou
Skončí Německo automobilovým skanzenem?🚗
