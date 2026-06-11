USA se staly největším vývozcem ropy na světě 🛢️

Spojené státy se podle uvedených údajů staly největším vývozcem ropy a paliv na světě. Jde o výrazný obrat v historii země, která byla po desetiletí silně závislá na dodávkách z Blízkého východu a v roce 1973 patřila mezi hlavní oběti arabského ropného embarga. Dnes se situace zásadně změnila a Washington získává novou strategickou výhodu na globálním energetickém trhu.
Vzestup USA na první místo je výsledkem několika faktorů. Klíčovou roli sehrál prudký růst těžby z břidlicových ložisek, který začal po roce 2010. Spojené státy se nejprve staly největším producentem zemního plynu a následně i největším producentem ropy. Tento trend nyní vyústil v dominanci také na straně exportu.
Podle dat společnosti Vortexa vzrostl americký vývoz ropy a paliv v květnu na přibližně 10,5 milionu barelů denně. USA se tak staly největším světovým exportérem již třetí měsíc po sobě. Pro srovnání, ruský export dosahoval v květnu zhruba 7 milionů barelů denně a Saúdská Arábie vyvážela přibližně 5,9 milionu barelů denně.
Významnou roli v tomto posunu sehrála také válka mezi USA a Íránem. Narušení saúdských exportů, omezení dopravy přes Hormuzský průliv, ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu a americké sankce vůči Moskvě společně vytvořily prostor, který dokázaly zaplnit americké společnosti. USA tak získaly novou páku, kterou mohou využívat nejen ekonomicky, ale i geopoliticky.
Tento vývoj může oslabit tradiční vliv skupiny OPEC+, která dlouhodobě hrála zásadní roli při ovlivňování světových cen ropy. Pokud americké firmy dokážou rychle navyšovat dodávky v době vyšších cen, může být schopnost kartelu řídit trh slabší než v minulosti. Pro Washington jde o důležitou změnu, protože energetický export se vedle vojenské síly a dominance dolaru stává další strategickou výhodou.
Spojené státy zároveň posilují vazby s odběrateli v Evropě a Asii. Evropa letos odebrala přibližně 47 % amerického ropného exportu, zatímco v roce 2021 to bylo kolem 37 %. Tento posun souvisí zejména se snahou evropských zemí omezit závislost na Rusku po začátku války na Ukrajině. Zároveň ale v EU roste opatrnost, protože přílišná závislost na amerických energetických firmách může být do budoucna vnímána jako nové strategické riziko.
Podobný trend je patrný i v Asii. Země, které historicky nakupovaly velkou část ropy z Blízkého východu, se stále více obracejí na americké dodavatele. Asie se v květnu podílela na americkém ropném exportu přibližně 46 %, zatímco v loňském roce to bylo kolem 37 %. To ukazuje, že americká ropa už není pouze evropskou alternativou k Rusku, ale stále důležitějším zdrojem také pro asijské trhy.
Z dlouhodobého hlediska je zásadní rozdíl mezi americkým modelem a přístupem Saúdské Arábie či Ruska. Zatímco v Saúdské Arábii a Rusku hrají klíčovou roli státní rozhodnutí, kvóty a strategické cíle, americká těžba stojí především na rozhodování soukromých firem. Ty reagují hlavně na cenu a ziskovost. Když ceny ropy rostou, firmy mají motivaci těžbu zvyšovat. Když ceny klesají, produkci omezují.
Tento tržní mechanismus může částečně připomínat roli, kterou historicky plnila Saúdská Arábie díky své volné produkční kapacitě. Rozdíl je však v tom, že USA neřídí těžbu centrálně jako strategický nástroj, ale prostřednictvím rozhodnutí tisíců firem reagujících na cenové signály. To může trh činit pružnějším, ale zároveň méně předvídatelným.
Americká produkce ropy a kapalných paliv se od roku 2000 téměř ztrojnásobila na přibližně 22 milionů barelů denně. Saúdská produkce se ve stejném období většinou pohybovala mezi 10 až 12 miliony barelů denně, podle kvót OPEC. Ruská produkce sice výrazně rostla mezi lety 2000 až 2010, ale po roce 2020 stagnovala a klesla pod 10 milionů barelů denně.
Důležité je také to, že světová poptávka po ropě vzrostla z přibližně 87 milionů barelů denně v roce 2010 na 104 milionů barelů denně v loňském roce. Velká část tohoto růstu byla pokryta právě americkým ropným boomem. Zrušení amerického zákazu vývozu ropy v roce 2015, který platil přibližně 40 let, otevřelo cestu k tomu, aby se břidlicová revoluce plně promítla do globálního trhu.
Z pohledu investorů jde o zásadní změnu energetického řádu. USA už nejsou pouze velkým spotřebitelem ropy, ale staly se klíčovým dodavatelem pro světový trh. To posiluje americké ropné firmy, zvyšuje význam americké infrastruktury a dává Washingtonu novou vyjednávací sílu vůči spojencům i rivalům.
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