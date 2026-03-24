Válka v Íránu způsobuje Amazonu problémy☁️

Amazon v pondělí uvedl, že jeho cloudová platforma Amazon Web Services (AWS) v Bahrajnu byla zasažena v důsledku probíhajícího konfliktu na Blízkém východě. AWS je cloudová divize Amazonu a klíčová infrastruktura pro provoz mnoha známých webů i vládních systémů. Zároveň jde o hlavní zdroj zisků společnosti. AWS za rok 2025 vygeneroval provozní zisk 45 mld. USD, přičemž celkový provozní zisk Amazonu byl necelých 80 mld. USD.
Jde už o druhý případ během jednoho měsíce, kdy byly jeho operace ovlivněny válkou. Narušení bylo způsobeno aktivitou dronů v oblasti. Amazon bezprostředně neuvedl, zda bylo jeho zařízení v Bahrajnu přímo zasaženo dronovým útokem, nebo zda šlo o důsledek útoků v okolí. Společnost uvedla, že pomáhá zákazníkům přesouvat služby do jiných regionů AWS, zatímco pracuje na obnově provozu. Detaily ohledně rozsahu škod nebo doby trvání výpadku AWS ale Amazon neuvedl.
Současné narušení je druhým případem, kdy aktivita dronů omezila AWS v Bahrajnu od začátku americko-izraelského konfliktu s Íránem. Již dříve tento měsíc Amazon oznámil, že zařízení v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech zaznamenala výpadky elektřiny a probíhá jejich obnova, včetně přesunu výpočetní zátěže do jiných regionů. Útok na zařízení v SAE byl prvním případem, kdy vojenská akce narušila datové centrum velké americké technologické firmy. Amazon tehdy uvedl, že očekává prodloužení obnovy kvůli strukturálním škodám.
Akcie Amazonu za posledních 12 měsíců jdou spíše do strany a za poslední rok přidaly pouze 3 %. Nejvyšších hodnot Amazon dosáhl v listopadu 2025, kdy se akcie dostaly nad hranici 250 USD. Akcie tak v současnosti ztrácejí od svých maxim 17 %.
Graf AMZN.US (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
