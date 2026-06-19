Vance odkládá cestu do Švýcarska, zatímco běží 60denní lhůta na dohodu s Íránem

Americký viceprezident JD Vance nakonec ve čtvrtek večer neodcestoval do Švýcarska k přímým jednáním s Íránem. Podle Bílého domu zatím nebyly plány jaderných rozhovorů definitivně dokončeny, a to kvůli logistickým komplikacím. Americká delegace má být připravena vyrazit při nejbližší možné příležitosti.
Odklad přichází ve chvíli, kdy Spojené státy a Írán zahajují 60denní lhůtu na dosažení dohody o íránském jaderném programu a trvalejším mírovém uspořádání. Obě strany ve středu podepsaly předběžnou dohodu, která má ukončit několikaměsíční válku a znovu otevřít Hormuzský průliv.
Právě Hormuz zůstává klíčovým bodem celého jednání. Jde o strategickou námořní trasu, přes kterou proudí významná část světové ropy a zkapalněného zemního plynu. Vance uvedl, že pokud průliv nebude otevřený, nebude možné dosáhnout finální dohody. Zároveň odmítl myšlenku, že by Írán mohl na průjezdu vybírat poplatky, protože mezinárodní vodní cesty by podle USA měly zůstat bez mýtného.
Technická jednání se mají zaměřit především na omezení íránského jaderného programu a na otázku, jak naložit se zásobami vysoce obohaceného uranu. Podle řady odborníků je ale 60 dní velmi krátká doba na tak složitou a technickou dohodu. Pro srovnání, jaderná dohoda z roku 2015 vznikala přibližně dva roky. Současné memorandum však umožňuje lhůtu prodloužit, pokud budou jednání pokračovat.
Trhy mezitím reagují hlavně na zlepšení situace kolem Hormuzu. Americké Centrální velení oznámilo, že zrušilo blokádu dopravy do íránských přístavů a pobřežních oblastí. Lodě se zadrženou ropou tak začaly postupně opouštět oblast průlivu a podle dostupných informací se v pohybu nacházejí plavidla přepravující téměř 10 milionů barelů ropy.
Cena ropy po oznámení dohody výrazně klesla. Brent se na konci týdne obchodoval kolem 79 USD za barel a za celý týden ztratil přibližně 9 %. I přes tento pokles však ropa zůstává od začátku roku zhruba 30 % výše, protože obchodníci upozorňují, že návrat běžných toků ropy a LNG přes Hormuz může trvat měsíce nebo ještě déle.
Donald Trump zároveň přiznal, že tlak na globální ceny ropy sehrál při podpisu dohody významnou roli. Delší uzavření Hormuzského průlivu by podle něj mohlo mít vážné dopady na světovou ekonomiku. Právě obava z energetického šoku tak zřejmě přispěla k tomu, že se Washington rozhodl přistoupit na prozatímní dohodu.
Nejistota však zůstává vysoká. Izrael se od dubnového příměří i nové dohody USA a Íránu distancoval, což zvyšuje riziko dalších komplikací. Jakékoli nové útoky v regionu by mohly důvěru v dohodu rychle oslabit a znovu vrátit na trh geopolitickou rizikovou prémii.
Z investičního pohledu dohoda krátkodobě snižuje tlak na ceny energií a podporuje rizikovější aktiva. Zároveň ale nejde o definitivní mír, spíše o časově omezené okno pro jednání. Klíčové bude, zda se podaří udržet průchodnost Hormuzu, obnovit důvěru lodních společností a posunout jaderná jednání za rámec politických prohlášení.
Graf ropy WTI (OIL.WTI, H4)
Zdroj: xStation5
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