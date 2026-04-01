Venezuelský plyn znovu láká světové hráče🔥

- Shell jedná o rozvoji dalších venezuelských plynových polí se zásobami kolem 20 tcf.
- Cílem je dopravit plyn do Trinidadu a zpracovat ho na LNG pro export.
- Projekt by pomohl vytíženosti závodu Atlantic LNG, který trpí nedostatkem plynu.
- Hlavní rizika představují právní podmínky a dřívější zapojení ruských firem.
- Shell jedná o rozvoji dalších venezuelských plynových polí se zásobami kolem 20 tcf.
- Cílem je dopravit plyn do Trinidadu a zpracovat ho na LNG pro export.
- Projekt by pomohl vytíženosti závodu Atlantic LNG, který trpí nedostatkem plynu.
- Hlavní rizika představují právní podmínky a dřívější zapojení ruských firem.
Společnost Shell jedná v pokročilé fázi s venezuelskou vládou o rozvoji čtyř rozsáhlých oblastí poblíž Trinidadu a Tobaga. Vedle dlouho připravovaného projektu Dragon chce nově zahrnout i sousední lokality v rámci projektu Mariscal Sucre a také oblast Loran, která zasahuje přes hranici do Trinidadu. Celkově jde o ložiska s odhadovanými zásobami kolem 20 bilionů kubických stop plynu, což by pro Shell znamenalo výrazné posílení pozice v regionu.
Klíčovým motivem je zpracování venezuelského plynu v Trinidadu, kde by se následně přeměňoval na LNG určený pro export. To je důležité hlavně pro projekt Atlantic LNG, v němž má Shell podíl 45 %. Největší LNG zařízení v Latinské Americe totiž v posledních letech naráží na nedostatek plynu a funguje pod svou původní kapacitou. Místo instalovaných 15,5 milionu tun ročně byla kapacita snížena na 12 milionů tun, přičemž loni závod expedoval méně než 9 milionů tun.
Shell už delší dobu usiluje o posun projektu Dragon, který obsahuje asi 4,2 bilionu kubických stop plynu, a konečné investiční rozhodnutí by mohlo padnout ještě letos. Nyní se však firma snaží rozšířit záběr i na další části projektu Mariscal Sucre, jenž zahrnuje pole Dragon, Rio Caribe, Patao a Mejillones s celkovými zásobami kolem 12 bilionů kubických stop. Zájem má také o oblast Loran, která spolu s trinidadskou částí pole tvoří významný přeshraniční zdroj.
Pro Shell dává tato strategie ekonomický smysl. Pole leží blízko infrastruktury v Trinidadu, zatímco Venezuela své rozsáhlé offshore plynové rezervy dosud prakticky nerozvinula. Právě geografická blízkost proto zvyšuje šanci, že by plyn mohl být relativně rychle monetizován přes export LNG.
Celý plán ale naráží i na komplikace. Část některých venezuelských polí byla v minulosti přidělena ruským firmám, jejichž účast může finální dohodu zkomplikovat. Překážkou zůstávají také fiskální a právní podmínky ve Venezuele. Přesto vedení Shellu naznačuje, že pokud se prostředí zlepší, firma by mohla letos schválit až dva venezuelské projekty.
Z investičního pohledu jde o signál, že velké energetické společnosti dál hledají nové zdroje plynu pro globální trh s LNG. Pro Venezuelu by dohoda znamenala možnost oživit dosud nevyužité offshore zásoby, zatímco pro Shell by šlo o cestu, jak posílit dodávky do klíčové exportní infrastruktury v Karibiku.
