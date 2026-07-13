📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (10.7.2026)

Vítězové:
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Meta Platforms Inc (META) +5,97 % – Provozuje sociální sítě jako Facebook, Instagram a WhatsApp a zaměřuje se na virtuální realitu a metaverse.
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Weyerhaeuser Co (WY) +4,22 % – Patří k největším soukromým vlastníkům lesů na světě a vyrábí dřevařské produkty.
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SBA Communications Corp (SBAC) +4,14 % – Vlastní a provozuje bezdrátovou komunikační infrastrukturu, především vysílače a věže.
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NVIDIA Corp (NVDA) +4,03 % – Navrhuje a vyrábí pokročilé grafické procesory (GPU), které jsou klíčové pro umělou inteligenci a herní průmysl.
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Crown Castle Inc (CCI) +3,89 % – Vlastní, provozuje a pronajímá infrastrukturu pro bezdrátové komunikace a mobilní sítě.
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Brown-Forman Corp (BF.B) +3,77 % – Vyrábí a distribuuje prémiové alkoholické nápoje, celosvětově známá je především značkou Jack Daniel's.
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Clorox Co/The (CLX) +3,75 % – Vyrábí a prodává spotřební a profesionální čisticí prostředky a další produkty pro domácnost.
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NIKE Inc (NKE) +3,72 % – Je světovým lídrem v designu, výrobě a prodeji sportovní obuvi, oblečení a vybavení.
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Mosaic Co/The (MOS) +3,66 % – Zabývá se těžbou a výrobou fosfátových a draselných hnojiv pro zemědělství.
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Best Buy Co Inc (BBY) +3,51 % – Provozuje mezinárodní řetězec maloobchodních prodejen se spotřební elektronikou.
Poražení:
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Moderna Inc (MRNA) -10,83 % – Biotechnologická společnost zaměřující se na vývoj léků a vakcín na bázi mRNA technologií.
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Crowdstrike Holdings Inc (CRWD) -5,66 % – Poskytuje cloudová řešení pro kybernetickou bezpečnost a ochranu koncových bodů.
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Datadog Inc (DDOG) -4,26 % – Poskytuje monitorovací a analytickou platformu pro vývojáře, IT týmy a cloudové aplikace.
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Fortinet Inc (FTNT) -3,80 % – Vyvíjí a prodává řešení pro kybernetickou bezpečnost, jako jsou firewally, antiviry a systémy prevence průniku.
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Gilead Sciences Inc (GILD) -3,72 % – Biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj antivirotik k léčbě nemocí jako HIV, hepatitida či COVID-19.
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Palo Alto Networks Inc (PANW) -3,67 % – Patří k předním světovým poskytovatelům řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany sítí.
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Dell Technologies Inc (DELL) -3,39 % – Vyrábí osobní počítače, servery, zařízení pro ukládání dat a poskytuje firemní IT služby.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -3,07 % – Vyvíjí a vyrábí polovodiče a čipy pro datová centra, sítě a úložná řešení.
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Fedex Freight Holding Co Inc (FDX) -3,06 % – Je součástí globálního logistického giganta FedEx, specializuje se na nákladní přepravu a doručovací služby.
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Flex Ltd (FLEX) -2,96 % – Globální poskytovatel výrobních řešení a dodavatelského řetězce (tzv. smluvní výrobce elektroniky pro jiné firmy).
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.