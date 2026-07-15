📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (14.7.2026)

Vítězové:
-
Crowdstrike Holdings Inc (CRWD) +12,14 % – Poskytuje cloudová řešení pro kybernetickou bezpečnost a ochranu koncových bodů.
-
Goldman Sachs Group Inc/The (GS) +9,00 % – Jedna z největších a nejznámějších globálních investičních bank poskytující finanční služby a správu aktiv.
-
Carvana Co (CVNA) +8,29 % – Provozuje online platformu pro nákup a prodej ojetých automobilů, známá svými prodejními automaty na auta.
-
Dell Technologies Inc (DELL) +7,12 % – Vyrábí osobní počítače, servery, zařízení pro ukládání dat a poskytuje firemní IT služby.
-
Palo Alto Networks Inc (PANW) +6,84 % – Patří k předním světovým poskytovatelům řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany sítí.
-
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) +6,58 % – Navrhuje a vyrábí vysoce výkonná řešení pro správu napájení a integrované obvody.
-
NetApp Inc (NTAP) +6,48 % – Specializuje se na cloudová a datová řešení, primárně na systémy pro ukládání a správu dat.
-
Lumentum Holdings Inc (LITE) +6,07 % – Vyrábí a prodává optické a fotonické produkty pro telekomunikační sítě a komerční lasery.
-
SanDisk Corp (WDC) +5,01 % – Zabývá se vývojem a výrobou datových úložišť a flash pamětí (značka spadá pod Western Digital).
-
Micron Technology Inc (MU) +4,92 % – Patří k největším světovým výrobcům paměťových čipů (DRAM) a datových úložišť (NAND flash).
Poražení:
-
International Business Machine (IBM) -25,21 % – Globální technologický gigant zaměřující se na cloud computing, umělou inteligenci a podnikové IT služby.
-
Biogen Inc (BIIB) -8,17 % – Biotechnologická společnost zaměřená na výzkum a vývoj léků pro neurologická onemocnění.
-
HCA Healthcare Inc (HCA) -6,95 % – Jeden z největších soukromých poskytovatelů zdravotní péče a provozovatelů nemocnic v USA.
-
Intuitive Surgical Inc (ISRG) -6,78 % – Vyvíjí a vyrábí robotické chirurgické systémy, nejznámější je její systém da Vinci.
-
Stryker Corp (SYK) -6,15 % – Přední světová společnost v oblasti lékařských technologií, vyrábí chirurgické a ortopedické nástroje a implantáty.
-
Gartner Inc (IT) -5,90 % – Globální výzkumná a poradenská společnost zaměřená primárně na informační technologie a byznys.
-
ServiceNow Inc (NOW) -5,76 % – Poskytuje cloudovou platformu pro automatizaci podnikových procesů a řízení IT služeb.
-
Universal Health Services Inc (UHS) -5,59 % – Provozuje síť nemocnic, center behaviorální medicíny a ambulantních zařízení.
-
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC) -5,59 % – Vyrábí lékařské diagnostické vybavení (např. magnetické rezonance, ultrazvuky) a poskytuje digitální zdravotnická řešení.
-
Fair Isaac Corp (FICO) -5,30 % – Softwarová společnost proslulá především tvorbou FICO skóre, které se používá k hodnocení úvěrového rizika.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Velký návrat PayPalu? Stripe chce koupit PayPal s prémií 28 % 🔥
Ranní shrnutí: Co bude dál s Hormuzským průlivem, inflací a americkými úrokovými sazbami? (15. 7. 2026)
Denní shrnutí: Nižší inflace oslabuje dolar a probouzí zlato i S&P 500 k růstu
US Open: Nasdaq 100 roste o 1 % 🔼 Softwarové akcie klesají, JP Morgan roste po výsledcích
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.