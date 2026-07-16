📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (15.7.2026)

Vítězové:
-
PayPal Holdings Inc. (PYPL) +17,20 % – Globální lídr v oblasti digitálních plateb a online finančních převodů.
-
BlackRock, Inc. (BLK) +6,61 % – Největší správce aktiv na světě, poskytuje investiční a poradenské služby institucím i jednotlivcům.
-
CBRE Group, Inc. (CBRE) +6,23 % – Největší světová společnost zabývající se investicemi do komerčních nemovitostí a realitními službami.
-
Invesco Ltd. (IVZ) +5,45 % – Globální investiční společnost, která spravuje podílové fondy a ETF.
-
Bank of New York Mellon Corp (BNY) +5,12 % – Jedna z nejstarších amerických bank, specializuje se na podnikovou a investiční správu aktiv.
-
Booking Holdings Inc. (BKNG) +4,55 % – Přední světový poskytovatel online cestovních a rezervačních služeb (vlastní např. Booking.com).
-
Cintas Corporation (CTAS) +4,36 % – Poskytuje specializované firemní služby, jako jsou pracovní uniformy, čisticí rohože a vybavení pro první pomoc.
-
HCA Healthcare, Inc. (HCA) +4,21 % – Jeden z největších soukromých poskytovatelů zdravotní péče a provozovatelů nemocnic v USA.
-
Apple Inc. (AAPL) +4,01 % – Globální technologický gigant, výrobce spotřební elektroniky (iPhone, Mac) a poskytovatel digitálních služeb.
-
KKR & Co. Inc. (KKR) +3,85 % – Přední globální investiční společnost spravující alternativní aktiva, včetně private equity a realit.
Poražení:
-
Pentair plc (PNR) -15,01 % – Vyrábí systémy pro úpravu, filtraci a řízení toku vody, včetně bazénového vybavení.
-
Erie Indemnity Company (ERIE) -11,86 % – Americká pojišťovací společnost zaměřená na pojištění majetku, odpovědnosti a životní pojištění.
-
Dell Technologies Inc. (DELL) -9,89 % – Vyrábí osobní počítače, servery, zařízení pro ukládání dat a poskytuje firemní IT služby.
-
The Progressive Corporation (PGR) -9,43 % – Jedna z největších amerických pojišťoven, známá především pojištěním motorových vozidel.
-
Western Digital Corporation (WDC) -8,78 % – Vyvíjí a vyrábí pevné disky (HDD), flash paměti a další řešení pro ukládání dat.
-
Elevance Health Inc. (ELV) -8,65 % – Velká americká zdravotní pojišťovna a poskytovatel řízené zdravotní péče (dříve známá jako Anthem).
-
Sandisk Corporation (SNDK) -8,12 % – Zavedený výrobce flash pamětí a datových úložišť (dnes spadá pod společnost Western Digital).
-
Micron Technology, Inc. (MU) -8,02 % – Patří k největším světovým výrobcům paměťových čipů (DRAM) a datových úložišť (NAND flash).
-
Lumentum Holdings Inc. (LITE) -7,71 % – Vyrábí a prodává optické a fotonické produkty pro telekomunikační sítě a komerční lasery.
-
Marvell Technology, Inc. (MRVL) -7,27 % – Vyvíjí a vyrábí polovodiče a čipy pro datová centra, sítě a úložná řešení.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Anthropic míří na burzu a zahajuje schůzky s investory 💰
Buffett ukončuje filantropické partnerství s Gates Foundation: co to znamená pro Berkshire
📅 Makroekonomický kalendář: Trump, Fed a výsledky z Wall Street bojují o pozornost investorů (16.07.2026)
🌏 Ranní shrnutí: Asie se potápí po výprodejích polovodičů. Trh čeká na výsledky TSMC (16.07.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.