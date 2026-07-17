📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (16.7.2026)

Vítězové:
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Abbott Laboratories (ABT) +10,71 % – Globální zdravotnická společnost zaměřená na výzkum, vývoj a výrobu diagnostiky, zdravotnických prostředků a léků.
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J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) +8,01 % – Jedna z největších dopravních a logistických společností v Severní Americe.
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FedEx Freight Holding Co Inc (FDX) +7,50 % – Divize přední světové kurýrní a logistické společnosti poskytující doručovací služby a řízení dodavatelských řetězců.
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Erie Indemnity Co (ERIE) +7,49 % – Americká pojišťovací společnost, která poskytuje služby správy a prodeje pro Erie Insurance Exchange.
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DexCom, Inc. (DXCM) +7,22 % – Společnost vyvíjející, vyrábějící a distribuující inovativní systémy pro kontinuální monitorování glukózy pro lidi s diabetem.
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Cintas Corporation (CTAS) +7,22 % – Poskytuje specializované firemní služby, jako jsou pracovní uniformy, čisticí rohože a vybavení pro první pomoc.
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Ingersoll Rand Inc. (IR) +7,13 % – Globální dodavatel průmyslových zařízení, technologií, kompresorů a souvisejících služeb.
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Gartner, Inc. (IT) +6,83 % – Přední světová výzkumná a poradenská společnost poskytující strategické informace pro IT, finance a další firemní sektory.
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CoStar Group, Inc. (CSGP) +6,60 % – Poskytovatel informací, analytiky a online tržních služeb pro sektor komerčních nemovitostí.
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Domino's Pizza, Inc. (DPZ) +6,05 % – Největší světová síť pizzerií, známá především svým rozvozem a inovacemi v digitálním objednávání.
Poražení:
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SanDisk Corp (SNDK) -12,63 % – Tradiční výrobce paměťových produktů, zejména flash pamětí a pevných disků (nyní pod křídly Western Digital).
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Seagate Technology Holdings plc (STX) -10,00 % – Jeden z největších světových výrobců pevných disků a komplexních řešení pro ukládání dat.
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Corning Incorporated (GLW) -9,19 % – Americká technologická společnost specializující se na speciální sklo, keramiku a pokročilé optické materiály (např. Gorilla Glass pro displeje).
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Western Digital Corp (WDC) -9,15 % – Přední světový výrobce pevných disků (HDD) a flash pamětí (SSD) pro ukládání dat.
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Marvell Technology, Inc. (MRVL) -8,71 % – Technologická společnost vyvíjející a vyrábějící polovodiče primárně pro datová centra, sítě a úložiště.
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Robinhood Markets, Inc. (HOOD) -8,24 % – Americká společnost poskytující finanční služby, známá svou populární aplikací pro obchodování s akciemi a kryptoměnami bez poplatků.
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Super Micro Computer, Inc. (SMCI) -8,22 % – Společnost zabývající se informačními technologiemi, která dodává vysoce výkonné servery a inovativní řešení pro datová centra.
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Moderna, Inc. (MRNA) -7,51 % – Průkopnická biotechnologická společnost zaměřená na objevování a vývoj léčiv a vakcín na bázi technologie mRNA.
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Coherent Corp. (COHR) -7,49 % – Globální lídr v oblasti materiálů, sítí a laserových technologií pro průmyslové, komunikační a elektronické trhy.
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Ciena Corporation (CIEN) -7,09 % – Významný dodavatel telekomunikačních síťových zařízení, softwaru a služeb pro poskytovatele internetového připojení.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.