📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (2.7.2026)

Vítězové:
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Genuine Parts Co (GPC) +12,92 %: Zabývá se distribucí automobilových a průmyslových náhradních dílů.
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Moderna Inc (MRNA) +10,01 %: Biotechnologická společnost známá především vývojem mRNA vakcín a léčiv.
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Honeywell Aerospace Inc (HON) +8,74 %: Nadnárodní konglomerát působící v letectví, stavebních technologiích a průmyslové automatizaci.
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Equifax Inc (EFX) +6,10 %: Působí jako jedna z největších nadnárodních agentur pro hlášení spotřebitelských úvěrů a analýzu dat.
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Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) +6,03 %: Zaměřuje se na vývoj a komercializaci inovativních léků, zejména pro léčbu cystické fibrózy.
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S&P Global Inc (SPGI) +6,01 %: Poskytuje finanční informace, analytické nástroje a patří mezi přední světové ratingové agentury.
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Intuitive Surgical Inc (ISRG) +5,87 %: Vyvíjí a vyrábí robotické chirurgické systémy, z nichž nejznámější je da Vinci.
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Leidos Holdings Inc (LDOS) +5,60 %: Poskytuje služby a řešení v oblasti obrany, letectví, informačních technologií a biomedicínského výzkumu.
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Northrop Grumman Corp (NOC) +5,59 %: Patří mezi přední světové dodavatele vojenských, leteckých a obranných technologií.
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Tyler Technologies Inc (TYL) +5,45 %: Vyvíjí software a technologické služby primárně pro veřejný sektor a vládní instituce.
Poražení:
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Sandisk Corp (SNDK) -14,13 %: Zabývá se výrobou datových úložišť, především flash pamětí, paměťových karet a USB disků.
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Teradyne Inc (TER) -13,63 %: Dodává automatizační techniku a testovací zařízení pro kontrolu kvality v polovodičovém průmyslu a elektronice.
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KLA Corp (KLAC) -11,51 %: Poskytuje systémy pro kontrolu procesů a řízení kvality při výrobě polovodičů a nanoelektroniky.
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Flex Ltd (FLEX) -10,86 %: Poskytuje služby elektronické výroby a dodavatelského řetězce pro globální technologické společnosti.
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Corning Inc (GLW) -10,81 %: Vyrábí speciální sklo, keramiku a optická vlákna pro průmyslové, vědecké a technologické aplikace.
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Seagate Technology Holdings (STX) -10,38 %: Patří k předním světovým výrobcům pevných disků a řešení pro ukládání dat.
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Lam Research Corp (LRCX) -10,19 %: Vyrábí a servisuje zařízení pro zpracování křemíkových desek používaná při výrobě polovodičů.
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Western Digital Corp (WDC) -9,92 %: Vyrábí pevné disky, flash paměti a další úložná řešení pro spotřebitele i datová centra.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -9,84 %: Navrhuje a vyrábí polovodiče a čipy zaměřené na datovou infrastrukturu, sítě a úložiště.
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Coherent Corp (COHR) -9,57 %: Vyrábí laserové technologie, optoelektronické součástky a pokročilé materiály pro průmysl a vědu.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.