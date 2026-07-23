📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (22.7.2026)

Vítězové:
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Super Micro Computer Inc (SMCI) +19,84 % – Přední výrobce vysoce výkonných serverových řešení a hardwaru pro umělou inteligenci a datová centra.
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Westinghouse Air Brake Technol (WAB) +10,04 % – Společnost známá také jako Wabtec, která je globálním dodavatelem vybavení, systémů a služeb pro železniční a nákladní dopravu.
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Dell Technologies Inc (DELL) +9,32 % – Globální technologický gigant zaměřený na výrobu osobních počítačů, serverů, datových úložišť a IT infrastruktury.
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EQT Corp (EQT) +8,45 % – Jeden z největších nezávislých producentů zemního plynu ve Spojených státech.
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NRG Energy Inc (NRG) +6,37 % – Významná americká energetická společnost zabývající se výrobou a maloobchodním prodejem elektřiny.
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Expand Energy Corp (EXE) +5,18 % – Velká americká plynárenská společnost vzniklá fúzí firem Chesapeake Energy a Southwestern Energy.
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CME Group Inc (CME) +5,00 % – Největší světový provozovatel finančních burz, zaměřený na obchodování s deriváty, opcemi a futures kontrakty.
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Constellation Energy Corp (CEG) +4,84 % – Energetická společnost provozující největší flotilu jaderných elektráren v USA a poskytovatel čisté energie.
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International Paper Co (IP) +4,79 % – Jeden z největších světových výrobců papíru, celulózy a obalových materiálů založených na vláknech.
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Freeport-McMoRan Inc (FCX) +3,90 % – Významná nadnárodní těžební společnost patřící mezi největší světové producenty mědi, zlata a molybdenu.
Poražení:
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GE Vernova Inc (GEV) -8,69 % – Společnost nedávno vyčleněná z konglomerátu General Electric, zaměřující se na energetiku, větrnou energii a elektrifikaci.
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ServiceNow Inc (NOW) -6,47 % – Softwarová společnost poskytující cloudové platformy a řešení pro digitální řízení firemních procesů a IT služeb.
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PTC Inc (PTC) -6,34 % – Technologická firma vyvíjející software pro 3D design, správu životního cyklu výrobků a průmyslový internet věcí (IoT).
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Workday Inc (WDAY) -6,20 % – Přední poskytovatel cloudových podnikových aplikací zaměřených na řízení lidských zdrojů a financí.
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Palantir Technologies Inc (PLTR) -6,10 % – Společnost specializující se na softwarovou analýzu velkých dat, jejíž služby často využívají vládní a zpravodajské agentury.
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Coinbase Global Inc (COIN) -5,53 % – Provozovatel jedné z největších a nejznámějších globálních platforem pro nákup, prodej a správu kryptoměn.
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DoorDash Inc (DASH) -5,48 % – Přední americká technologická společnost a platforma zaměřená na rozvoz jídla z restaurací a lokální logistiku.
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Tyler Technologies Inc (TYL) -5,14 % – Softwarová společnost poskytující specializované informační systémy a služby pro veřejný sektor a místní samosprávy v USA.
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Corning Inc (GLW) -5,14 % – Výrobce speciálního skla, keramiky a optických vláken, známý široké veřejnosti především díky odolným sklům Gorilla Glass pro elektroniku.
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Dexcom Inc (DXCM) -4,44 % – Zdravotnická technologická společnost, která vyvíjí a vyrábí systémy pro kontinuální monitorování hladiny glukózy pro pacienty s diabetem.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.