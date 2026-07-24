📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (23.7.2026)

Vítězové:
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Lockheed Martin Corp (LMT) +10,54 % – Globální lídr v oblasti bezpečnostních a leteckých technologií, známý výrobou stíhaček F-35 a pokročilých obranných systémů.
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Allegion plc (ALLE) +10,45 % – Přední dodavatel zabezpečovacích produktů a řešení pro domácnosti i firmy, specializující se na zámky, dveřní systémy a přístupové technologie.
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United Rentals Inc (URI) +10,11 % – Největší světová autopůjčovna průmyslového a stavebního vybavení, obsluhující stavební firmy, průmyslové podniky i vládní instituce.
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Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) +8,71 % – Světový lídr ve službách pro vědu, poskytující analytické nástroje, laboratorní vybavení, software a spotřební materiál pro výzkum a diagnostiku.
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Quest Diagnostics Inc (DGX) +8,61 % – Přední poskytovatel diagnostických informačních služeb, nabízející širokou škálu laboratorních testů a služeb pro pacienty a lékaře.
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Danaher Corp (DHR) +7,46 % – Globální vědecký a technologický inovátor, který navrhuje, vyrábí a prodává produkty a služby pro lékařskou diagnostiku, vědy o živé přírodě a environmentální řešení.
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RTX Corp (RTX) +7,33 % – Významný hráč v oblasti letectví a obrany (dříve Raytheon Technologies), poskytující pokročilé systémy a služby pro komerční, vojenské i vládní zákazníky.
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CSX Corp (CSX) +5,77 % – Přední severoamerická železniční přepravní společnost, zajišťující logistiku a transport zboží a surovin po rozsáhlé železniční síti.
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Honeywell International Inc (HON) +5,70 % – Diversifikovaná technologická a výrobní společnost, působící v letectví, stavebních technologiích, materiálech a průmyslových řešeních.
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Roper Technologies Inc (ROP) +5,47 % – Diversifikovaná technologická společnost, která navrhuje a vyvíjí software a inženýrské produkty pro různé specializované trhy.
Poražení:
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Tesla Inc (TSLA) -14,52 % – Průkopník v oblasti elektromobility, výroby baterií a řešení pro obnovitelnou energii, vedený Elonem Muskem.
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T-Mobile US Inc (TMUS) -10,75 % – Jeden z největších poskytovatelů bezdrátových telekomunikačních služeb ve Spojených státech, nabízející mobilní tarify a datové služby.
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Rollins Inc (ROL) -9,27 % – Přední poskytovatel služeb v oblasti hubení škůdců pro komerční i rezidenční zákazníky, vlastník značky Orkin.
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Dover Corp (DOV) -7,80 % – Diversifikovaný globální výrobce průmyslových produktů a poskytovatel technických řešení pro různá odvětví, od obalových technik po energetiku.
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Alphabet Inc (GOOGL) -7,13 % – Mateřská společnost Googlu, dominující v oblasti internetového vyhledávání, online reklamy, cloudových služeb a vývoje operačního systému Android (akcie třídy A).
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Globe Life Inc (GL) -7,02 % – Finanční holdingová společnost specializující se na životní a zdravotní pojištění pro střední třídu v USA.
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Alphabet Inc (GOOG) -6,89 % – Mateřská společnost Googlu (akcie třídy C bez hlasovacích práv).
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Comcast Corp (CMCSA) -6,80 % – Globální mediální a technologický konglomerát, poskytující kabelovou televizi, internet a zábavní obsah prostřednictvím NBCUniversal.
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Southwest Airlines Co (LUV) -6,19 % – Významná americká letecká společnost, která je jedním z největších nízkonákladových dopravců na světě.
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Deckers Outdoor Corp (DECK) -6,09 % – Přední designér a prodejce inovativní obuvi, oděvů a doplňků, známý značkami jako UGG, HOKA nebo Teva.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.