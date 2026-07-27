📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (24.7.2026)

Vítězové:
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International Paper Co (IP) +11,21 % – Jeden z největších světových výrobců obalových materiálů a papírové buničiny, zaměřující se na obnovitelné produkty z vláken.
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Smurfit Westrock PLC (SW) +11,10 % – Globální lídr v oblasti papírových obalových řešení, který vznikl spojením společností Smurfit Kappa a WestRock.
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SLB Ltd (SLB) +11,01 % – Přední světová technologická společnost poskytující řešení a služby pro globální energetický a ropný průmysl (dříve známá jako Schlumberger).
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Digital Realty Trust Inc (DLR) +11,01 % – Významný realitní investiční fond (REIT), který celosvětově vlastní, buduje a spravuje rozsáhlou síť datových center.
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Packaging Corp of America (PKG) +8,76 % – Přední americký výrobce obalů z vlnité lepenky a speciálního bezdřevého papíru pro komerční i průmyslové využití.
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ServiceNow Inc (NOW) +7,44 % – Americká softwarová společnost poskytující cloudovou platformu pro řízení, automatizaci a správu digitálních pracovních postupů a IT služeb v podnicích.
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VeriSign Inc (VRSN) +7,04 % – Globální poskytovatel infrastruktury doménových jmen a kybernetické bezpečnosti, známý především správou klíčových doménových rejstříků jako .com a .net.
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GoDaddy Inc (GDDY) +6,32 % – Známá internetová společnost poskytující registraci domén, webhostingové služby a nástroje pro e-commerce, zaměřená převážně na menší a střední podniky.
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Adobe Inc (ADBE) +6,10 % – Nadnárodní softwarový gigant proslulý svými programy pro kreativní tvorbu, grafiku a digitální dokumenty, jako jsou rodina produktů Photoshop, Illustrator a Acrobat.
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Accenture PLC (ACN) +5,95 % – Přední globální firma nabízející komplexní služby a řešení v oblasti strategického, manažerského a technologického poradenství i outsourcingu.
Poražení:
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Sandisk Corp (SNDK) -10,79 % – Známý výrobce paměťových úložných řešení, flash disků a paměťových karet.
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Coherent Corp (COHR) -9,84 % – Globální lídr ve vývoji a výrobě pokročilých laserových technologií, optických materiálů a komponent pro průmysl, výzkum i obranu.
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CH Robinson Worldwide Inc (CHRW) -9,25 % – Americká logistická společnost, která patří k největším světovým poskytovatelům nákladní přepravy a řízení dodavatelských řetězců.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) -8,47 % – Specialista na inovativní optické a fotonické produkty určené pro telekomunikační sítě a komerční laserové aplikace.
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Intel Corp (INTC) -7,89 % – Jeden z největších světových gigantů ve výrobě polovodičů a procesorů pro osobní počítače, servery a datová centra.
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West Pharmaceutical Services Inc (WST) -7,67 % – Přední světový dodavatel inovativních obalových řešení a aplikačních systémů pro podávání injekčních léčiv pro farmaceutický průmysl.
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Flex Ltd (FLEX) -7,37 % – Globální poskytovatel výrobních služeb pro elektroniku (EMS) a řešení pro dodavatelské řetězce, navrhující a vyrábějící produkty pro řadu odvětví.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -7,21 % – Významný producent polovodičů a čipů, který se zaměřuje především na specializovaná řešení pro datová centra, sítě a datová úložiště.
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Micron Technology Inc (MU) -6,99 % – Světový lídr v produkci polovodičových paměťových a úložných řešení, známý především výrobou čipů DRAM a NAND flash.
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Western Digital Corp (WDC) -6,90 % – Tradiční a přední celosvětový výrobce pevných disků (HDD) a polovodičových SSD úložišť pro běžné spotřebitele i velká datová centra.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.