📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (6.7.2026)

Vítězové:
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Arista Networks Inc (ANET) +8,31 %: Poskytuje softwarově definovaná cloudová síťová řešení pro velká datová centra a korporátní sítě.
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Western Digital Corp (WDC) +7,14 %: Vyrábí pevné disky, flash paměti a další úložná řešení pro spotřebitele i datová centra.
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Tesla Inc (TSLA) +6,69 %: Navrhuje a vyrábí elektromobily, solární panely a systémy pro ukládání elektrické energie.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) +6,61 %: Patří mezi přední světové vývojáře a výrobce polovodičů, procesorů a grafických čipů.
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NetApp Inc (NTAP) +6,08 %: Zaměřuje se na cloudová datová řešení a systémy pro efektivní ukládání a správu dat.
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Vertiv Holdings Co (VRT) +5,97 %: Dodává kritickou digitální infrastrukturu, především chladicí a napájecí systémy pro datová centra.
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Seagate Technology Holdings PL (STX) +5,86 %: Patří k předním světovým výrobcům pevných disků a řešení pro ukládání dat.
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QUALCOMM Inc (QCOM) +5,80 %: Vyvíjí bezdrátové komunikační technologie a vyrábí čipy pro mobilní zařízení (např. Snapdragon).
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PACCAR Inc (PCAR) +5,36 %: Patří mezi největší světové výrobce lehkých, středních a těžkých nákladních vozidel (značky DAF, Peterbilt, Kenworth).
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Interactive Brokers Group Inc (IBKR) +5,10 %: Provozuje mezinárodní makléřskou platformu, která umožňuje elektronické obchodování s akciemi, opcemi, futures a forexem.
Poražení:
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O'Reilly Automotive Inc (ORLY) -6,66 %: Provozuje rozsáhlou síť prodejen s náhradními díly, nářadím a vybavením pro automobily.
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AutoZone Inc (AZO) -6,38 %: Je předním maloobchodním prodejcem a distributorem automobilových náhradních dílů a příslušenství.
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Alexandria Real Estate Equities (ARE) -5,15 %: Funguje jako realitní fond (REIT), který se specializuje na pronájem laboratoří a kanceláří pro technologické a biotechnologické firmy.
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Constellation Brands Inc (STZ) -4,94 %: Patří mezi přední mezinárodní výrobce a prodejce piva, vína a lihovin (např. značky Corona či Modelo v USA).
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Tractor Supply Co (TSCO) -4,85 %: Provozuje síť prodejen zaměřených na potřeby pro venkovský životní styl, zemědělství a chov zvířat.
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Keurig Dr Pepper Inc (KDP) -4,65 %: Působí jako významný výrobce nealkoholických nápojů a kávových systémů.
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CoStar Group Inc (CSGP) -4,33 %: Poskytuje informační, analytické a marketingové služby pro sektor komerčních nemovitostí.
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Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) -3,98 %: Provozuje oblíbený americký řetězec fast-casual restaurací specializující se na mexickou kuchyni.
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J M Smucker Co/The (SJM) -3,97 %: Vyrábí a prodává značkové potraviny a nápoje, od káv a džemů až po krmiva pro domácí mazlíčky.
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General Mills Inc (GIS) -3,86 %: Patří mezi přední světové výrobce a prodejce značkových potravin, od cereálií až po jogurty.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.