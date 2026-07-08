📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (7.7.2026)

Vítězové:
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Cognizant Technology Solutions (CTSH) +6,21 %: Poskytuje IT služby, technologické poradenství a outsourcing obchodních procesů.
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Occidental Petroleum Corp (OXY) +5,88 %: Nadnárodní společnost zabývající se vyhledáváním a těžbou ropy a zemního plynu.
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Cboe Global Markets Inc (CBOE) +5,53 %: Provozovatel finančních burz, známý především nabídkou obchodování s opcemi a indexem volatility VIX.
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Gilead Sciences Inc (GILD) +5,21 %: Biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj inovativních antivirotik.
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Devon Energy Corp (DVN) +5,08 %: Americká energetická společnost specializovaná na průzkum a těžbu ropy a plynu z břidlicových ložisek.
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Dow Inc (DOW) +4,79 %: Jeden z největších světových výrobců chemikálií, plastů a průmyslových materiálů.
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APA Corp (APA) +4,74 %: Energetická holdingová společnost, která investuje do průzkumu a těžby ropy a zemního plynu.
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ConocoPhillips (COP) +4,69 %: Jedna z největších nezávislých společností na světě zaměřená čistě na těžbu a průzkum ložisek ropy a plynu.
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GoDaddy Inc (GDDY) +4,33 %: Internetový registrátor domén a poskytovatel webhostingu či online marketingových nástrojů.
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Gartner Inc (IT) +4,21 %: Přední světová výzkumná a poradenská společnost v oblasti informačních technologií a byznysu.
Poražení:
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Intel Corp (INTC) -9,66 %: Globální technologický lídr ve výrobě počítačových procesorů, mikročipů a polovodičů.
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Teradyne Inc (TER) -9,59 %: Vyrábí automatizovaná testovací zařízení pro polovodiče, bezdrátové systémy a průmyslovou robotiku.
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Generac Holdings Inc (GNRC) -8,54 %: Výrobce záložních energetických generátorů a domácích i průmyslových systémů pro ukládání energie.
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Western Digital Corp (WDC) -7,86 %: Významný výrobce pevných disků (HDD), flash pamětí a datových úložišť.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -7,45 %: Navrhuje a vyvíjí polovodičové čipy pro datovou infrastrukturu, cloudová a síťová řešení.
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Sandisk Corp (SNDK) -7,26 %: Výrobce flash paměťových karet a pevných disků (spadá pod Western Digital).
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KLA Corp (KLAC) -7,22 %: Dodává pokročilé systémy pro kontrolu procesů a měření při výrobě polovodičů.
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Lam Research Corp (LRCX) -6,87 %: Vyrábí specializovaná zařízení pro zpracování křemíkových plátků v polovodičovém průmyslu.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) -6,51 %: Významný vývojář počítačových procesorů, grafických čipů a procesorů pro datová centra.
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GE Vernova Inc (GEV) -6,51 %: Energetická společnost zaměřená na technologie pro obnovitelné zdroje, větrnou energii a elektrifikaci sítě.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.