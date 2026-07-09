📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (8.7.2026)

Vítězové:
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Akamai Technologies Inc (AKAM) +10,67 % – Poskytuje cloudové služby, kybernetickou bezpečnost a sítě pro doručování obsahu (CDN).
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Arista Networks Inc (ANET) +8,76 % – Vyrábí a navrhuje síťové přepínače a softwarová řešení pro velká cloudová datová centra.
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Super Micro Computer Inc (SMCI) +7,31 % – Specializuje se na výrobu vysoce výkonných serverů a úložných systémů, zejména pro umělou inteligenci.
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SanDisk Corp (WDC) +6,77 % – Zabývá se vývojem a výrobou datových úložišť a flash pamětí (značka spadá pod Western Digital).
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Valero Energy Corp (VLO) +6,26 % – Provozuje ropné rafinérie a patří k největším výrobcům obnovitelných paliv na světě.
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Baker Hughes Co (BKR) +5,71 % – Dodává pokročilé technologie, vybavení a služby pro těžbu ropy a zemního plynu.
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Marathon Petroleum Corp (MPC) +5,39 % – Patří mezi největší provozovatele ropných rafinérií a ropovodů ve Spojených státech.
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Ciena Corp (CIEN) +5,27 % – Dodává telekomunikační síťové vybavení a software pro optické sítě.
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Casey's General Stores Inc (CASY) +5,13 % – Provozuje rozsáhlou síť obchodů se smíšeným zbožím a čerpacích stanic na americkém Středozápadě.
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Phillips 66 (PSX) +5,02 % – Zabývá se rafinací ropy, petrochemií a přepravou energetických surovin.
Poražení:
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Synchrony Financial (SYF) -9,61 % – Poskytuje spotřebitelské finanční služby, zejména vydávání kreditních karet pro maloobchodní řetězce.
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Moderna Inc (MRNA) -7,48 % – Biotechnologická společnost zaměřená na vývoj vakcín a léčiv na bázi informační RNA (mRNA).
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Smurfit Westrock PLC (SW) -6,49 % – Patří k největším světovým výrobcům obalových materiálů a produktů z vlnité lepenky.
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Axon Enterprise Inc (AXON) -6,35 % – Vyrábí vybavení pro policii a bezpečnostní složky, jako jsou paralyzéry Taser a osobní kamery.
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ResMed Inc (RMD) -6,33 % – Vyvíjí a vyrábí lékařské přístroje pro léčbu spánkové apnoe a dalších respiračních onemocnění.
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Global Payments Inc (GPN) -5,90 % – Poskytuje platební technologie a softwarová řešení pro zpracování transakcí obchodníků z celého světa.
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Honeywell Aerospace Inc (HON) -5,79 % – Vyvíjí a vyrábí letecké motory, avioniku a další technologie pro komerční i vojenské letectví.
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Align Technology Inc (ALGN) -5,69 % – Vyrábí průhledná rovnátka Invisalign a 3D digitální skenery pro ortodoncii a stomatologii.
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Amcor PLC (AMCR) -5,62 % – Je globálním lídrem ve vývoji a výrobě zodpovědných plastových obalů pro potraviny a zdravotnictví.
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Capital One Financial Corp (COF) -5,39 % – Bankovní instituce, která se zaměřuje především na kreditní karty, půjčky na auta a běžné bankovnictví.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.