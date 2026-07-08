Vrátí se ropa na 100 USD za barel? Trump naznačuje konec příměří 🛢️

Situace na ropném trhu se během méně než jednoho měsíce otáčí o 180 stupňů. Po otestování oblasti 70 USD za barel u ropy Brent nyní testujeme oblast 78 USD za barel a mnohé naznačuje, že růstový tlak na ropném trhu může v nejbližší době přetrvat.
Po íránském útoku na nejméně 3 obchodní plavidla v Hormuzském průlivu odpověděly Spojené státy útokem na desítky íránských pozic spojených mimo jiné s protivzdušnou obranou.
To vše se odehrává během pohřebních obřadů nejvyššího vůdce Íránu a sám Donald Trump říká, že dohoda o příměří už v podstatě není účinná.
Jak nyní situace vypadá a co bude dál s cenami ropy?
Graf ukazuje změny cen ropy během současného konfliktu a po předchozích obdobích napětí na ropném trhu.
Ropa opět roste. Jak ukazují situace z let 1990 a 2022, i v horizontu dalších několika měsíců může být vývoj poměrně volatilní. Historie však zároveň neukazuje, že by v takovém případě muselo dojít k návratu na konfliktní maximum. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Časová osa eskalace: Jak došlo k porušení memoranda?
Níže je přesný sled událostí, které vedly k současné eskalaci konfliktu:
- Podpis memoranda: Minulý měsíc uzavřely USA a Írán dočasnou 60denní dohodu. Ta garantovala bezpečný průjezd lodí Hormuzským průlivem bez poplatků výměnou za dočasné pozastavení amerických sankcí na íránskou ropu a zahájení jednání o jaderném programu Teheránu.
- Íránský útok na obchodní plavidla, začátek eskalace: Írán porušil podmínky dohody tím, že zacílil na tři obchodní plavidla proplouvající Hormuzským průlivem, včetně tankeru přepravujícího zkapalněný zemní plyn, tedy LNG.
- Odveta Spojených států: V reakci na agresi proti obchodním lodím provedly americké síly masivní odvetný útok a zasáhly více než 80 cílů na íránském území. Washington zároveň okamžitě obnovil sankce na obchod s íránskou ropou.
- Íránský protiútok: Teherán odpověděl další vlnou útoků, tentokrát zaměřených na cíle v Bahrajnu a Kuvajtu.
- Oficiální konec příměří: Během summitu NATO v Ankaře ukončil Donald Trump veškeré spekulace, když novinářům prohlásil, že příměří skončilo. Prezident ostře kritizoval íránské úřady a označil je za „špínu“ a „lháře“, což snižuje šance na rychlý návrat k diplomacii.
Reakce trhu: Návrat „válečného faktoru“
Geopolitický šok se okamžitě promítl do ocenění černého zlata. Brent, který v posledních týdnech systematicky zlevňoval díky nadějím na deeskalaci, zaznamenal silný odraz.
- Cena barelu ropy Brent dnes vzrostla o více než 3 % a testuje oblast 78 USD za barel. Od začátku současné eskalace ceny vzrostly téměř o 10 %.
- Americká ropa WTI vzrostla podobným tempem a dosáhla dokonce úrovně 75 USD.
Při pohledu na níže uvedený graf můžeme detailně sledovat anatomii tohoto tržního šoku. Předchozí forwardové křivky z 24. června (oranžová linie) a 1. července (modrá linie) odrážely pomalý pokles cen u nejbližších kontraktů, tedy na krátkém konci křivky, kdy investoři stále žili nadějí na mír. Aktuální křivka (černá linie) naopak ukazuje prudký vertikální posun cen kontraktů s dodáním v příštích měsících směrem vzhůru. Vidíme také jasné rozšíření kalendářních spreadů, i když zůstávají pod 1 USD. Taková struktura hluboké backwardation jasně ukazuje, že trh platí obrovskou prémii za okamžité dodání komodity kvůli obavám z fyzické blokády dodávek. Zajímavé je, že ještě v posledních dnech jsme na krátkém konci křivky do konce letošního roku často sledovali tvorbu contanga, a to kvůli zrychleným dodávkám komodity z Perského zálivu.
Graf ukazuje forwardové křivky ropného trhu z posledních dvou týdnů.
Aktuální forwardová křivka je opět ve velmi výrazné backwardation, ačkoli ještě před týdnem jsme na krátkém konci sledovali dokonce contango. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Nyní vyvstává klíčová otázka. Vrací se válečný faktor? Rozhodně ano, i když od Donalda Trumpa lze očekávat prakticky cokoli. Na druhou stranu v tuto chvíli došlo k tak výrazné eskalaci, že růstový tlak může pokračovat i bez dalších komentářů z obou stran.
Klíčová lokalita: Na které straně byly lodě napadeny?
Dostupné zprávy naznačují, že tři obchodní lodě byly napadeny přímo během průjezdu strategickým Hormuzským průlivem. Ačkoli oficiální agenturní zprávy v tuto chvíli neuvádějí přesné souřadnice, tedy zda k útoku došlo v teritoriálních vodách Ománu, nebo Íránu, toto rozlišení má pro lodní dopravu zásadní význam.
Geograficky je Hormuzský průliv mimořádně úzký a vymezené mezinárodní námořní trasy, tedy příchozí i odchozí koridory, vedou převážně teritoriálními vodami Ománu v okolí exklávy Musandam. Skutečnost, že se Írán rozhodl zaútočit v tomto klíčovém koridoru a porušil nedávno podepsané memorandum garantující bezpečný průjezd bez poplatků, ukazuje, že Teherán je odhodlán kontrolovat celé úzké hrdlo bez ohledu na státní hranice.
Co to znamená pro USA a garance bezpečného průjezdu? Porušení dohody výrazně omezuje schopnost Spojených států zajistit bezpečný průjezd lodí diplomatickými nástroji. Protože Írán nerespektuje dohody, ignoruje status obchodních tras a rozšiřuje konflikt do dalších zemí regionu, jako jsou Kuvajt a Bahrajn, čelí USA logistické a vojenské výzvě. Jediným způsobem, jak nyní vynutit otevřenost průlivu, zůstává trvalá vojenská ochrana konvojů, tedy vojenský doprovod. To však výrazně zvyšuje riziko přímého námořního střetu mezi USA a Íránem téměř při každém incidentu. Taková situace je pro ropný trh noční můrou a hrozí návratem cen dokonce na trojciferné úrovně.
Graf ukazuje srovnání cen ropy WTI a crack spreadu.
Crack spread zůstal na vysoké úrovni i při masivním poklesu cen ropy. To znamená, že paliva nedosáhla ani krátkého období klidu po přibližně 3měsíčním konfliktu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Jak vypadá ropa technicky?
Graf ukazuje vývoj ceny ropy a technickou analýzu.
Ropa druhou seanci v řadě velmi silně roste poté, co konsolidovala nad úrovní 70 USD za barel. Testuje 200periodický průměr a potenciálně proráží horní hranici klesajícího trendového kanálu. Velmi silná zóna nabídky se nachází mezi 80 USD a 61,8% retracementem, následně pak u 85 USD za barel. Pokud bude tok lodí přes Hormuzský průliv pokračovat, neměli bychom sledovat růst nad pásmo 80–85 USD. Pokud však dojde k přímé výměně palby mezi americkými a íránskými jednotkami, šance na růst cen ropy k 100 USD budou poměrně vysoké. Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Trump ukončuje příměří s Íránem a zastavuje obchod se Španělskem 🚨
Denní shrnutí: USA slaví Den nezávislosti, Evropa se odráží
US OPEN: Amerika slaví, futures rostou
Nový milník pro světovou energetiku ⚡ Africká energetická velmoc se připojuje k IEA 🌍
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.