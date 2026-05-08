Výpadek Coinbase paralyzoval obchodování: Kryptoburza má za sebou další těžký týden 🚨

- Coinbase obnovil obchodování po téměř sedmihodinovém výpadku, který souvisel s problémy v infrastruktuře AWS.
- Firma zároveň čelí tlaku kvůli propouštění, slabším výsledkům a čisté ztrátě 394 milionů USD.
Společnost Coinbase Global oznámila obnovení obchodování poté, co její burza čelila téměř sedmihodinovému výpadku, během kterého zákazníci nemohli standardně obchodovat, převádět aktiva ani využívat běžné funkce platformy. Firma uvedla, že problém souvisel s přehříváním datového centra Amazon Web Services v Severní Virginii, což narušilo systémy používané Coinbase. Pro kryptoburzu šlo o nepříjemný zásah do reputace, protože stabilita infrastruktury je u obchodní platformy jedním z nejdůležitějších faktorů důvěry.
Zdroj: X
Výpadek přišel v mimořádně citlivém období. Coinbase krátce předtím oznámil rozsáhlé propouštění, které se dotklo přibližně 14 % zaměstnanců z celkového počtu kolem 5 000 lidí. Firma zároveň uvedla, že chce zjednodušit řízení a přesunout větší část aktivit směrem k automatizaci a umělé inteligenci. Podle vedení mají i netechnické týmy více pracovat s produkčním kódem a interní procesy mají být stále více automatizované.
Investory navíc zklamaly kvartální výsledky. Tržby za první čtvrtletí klesly o 31 % na 1,41 miliardy USD, což bylo pod očekáváním trhu. Coinbase zároveň vykázal čistou ztrátu 394 milionů USD. Kombinace slabších výsledků, propouštění a technologického výpadku tak vytvořila pro akcie velmi negativní prostředí. V premarketu titul ztrácel přibližně 3 % a od začátku roku byl níže asi o 15 %.
Z investičního pohledu je problém v tom, že Coinbase je silně navázán na obchodní aktivitu na kryptotrhu. Pokud trh roste a objemy obchodování sílí, společnost z toho dokáže výrazně těžit. Naopak v období slabší aktivity, nižších příjmů z transakcí a vyšší konkurence se rychle ukazuje tlak na marže i provozní efektivitu. Výpadek platformy navíc přichází ve chvíli, kdy se investoři už tak ptají, zda Coinbase dokáže udržet růst a zároveň kontrolovat náklady.
Graf COIN.US (D1)
Cena akcií Coinbase se aktuálně pohybují kolem 192,77 USD, tedy velmi blízko EMA 50 na úrovni 192,83 USD a pod SMA 100, která se nachází na 200,81 USD. To naznačuje, že akcie zatím nedokázaly potvrdit silnější růstový obrat a stále bojují s významnou rezistenční oblastí kolem 200 USD. RSI se nachází na hodnotě 50,5, tedy přibližně v neutrální zóně. To ukazuje, že trh není ani výrazně překoupený, ani přeprodaný, ale zároveň chybí jasné růstové momentum. MACD se pohybuje těsně kolem signální linie a nevysílá jednoznačný býčí impuls. Technicky tak Coinbase zůstává v boční konsolidaci, kde bude klíčové, zda se cena udrží nad EMA 50 a následně překoná SMA 100.
Pokud by akcie prorazily nad oblast 200–205 USD, mohlo by to otevřít prostor k návratu k vyšším úrovním. Naopak ztráta úrovně kolem 190 USD by mohla zvýšit tlak prodejců a poslat akcie zpět směrem k předchozím podporám v oblasti 165–170 USD. Výpadek obchodování tak přichází přesně v momentě, kdy akcie potřebují spíše pozitivní katalyzátory než další reputační riziko.
Zdroj: xStation5
